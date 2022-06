Ny rentehevning i Storbritannia

Beslutningen torsdag var i tråd med det som var ventet i forkant. Det var blitt spekulert på om Bank of England ville gå for et kraftigere rentehopp, men det skjedde ikke.

Det britiske rentehoppet er det femte på rad. Sentralbanken håper å bremse den høye inflasjonen, som i april lå på 9 prosent.

Onsdag valgte sentralbanken i USA å heve renta med hele 0,75 prosent.

