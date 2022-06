Mol og Sørum slet seg til kvartfinalen i VM: – Virket som han ikke kunne ta i 100 prosent

Anders Mol og Christian Sørum møtte Robin Seidl og Philipp Waller fra Østerrike i torsdagens åttedelsfinale i VM i beachvolleyball, og var store forhåndsfavoritter til å ta seg til kvartfinalen.

Men nordmennene fikk det svært tøft, og måtte se seg slått 21-18 i første set. Norge slo imidlertid tilbake, og vant det andre settet 21-18. Dermed måtte det et tredje sett til for å avgjøre hvem som skulle videre til kvartfinale.

Det avgjørende settet ble uhyre spennende og jevnt, men de norske gutta holdt hodet kaldt og tok seg videre til kvartfinalen etter 15-9-seier i siste og avgjørende set.

Christian Sørum fikk en kjenning i ryggen tidligere i mesterskapet, og spilte åttedelsfinalen med smerter. Det er uklart hva skaden vil ha å si for fredagens kvartfinale.

Mol og Sørum vant OL i fjor og har også fire strake EM-titler. Jakten på den første VM-tittelen fortsetter i Italias hovedstad. I kvartfinalen venter enten chilenske Marco Grimalt/Esteban Grimalt eller brasilianerne Alison Cerutti og Gustavo Carvalhaes.

Tett og jevnt

Det ble en tett og jevn åpning, og lagene fulgte hverandre 16-16 i første set. Så fikk Østerrike ledelsen 18-16 og senere 20-17. Østerrike fikk dermed tre set baller i første set, og vant til slutt 21-18.

– Jeg liker ikke det jeg ser av Christian Sørum her, det virker som han ikke kan ta i 100 prosent her, og jeg tror at han har det ganske vondt, sa Viasat-ekspert Vegard Høidalen.

– Jeg tror at han tenker med seg selv at han egentlig ikke burde stått på denne banen her i dag, spekulerte Høidalen.

– Norge er i trøbbel, for første gang i dette mesterskapet var Norge under press, konkluderte kommentator Jørn Sundby.

Slo tilbake

Det andre settet ble også svært tett og jevnt. Norge sikret seg en ledelse med 12-9, og fikk et lite pusterom. Men Østerrike kjempet seg tilbake til 15-16, og det var langt på vei avgjort.

Norge holdt hodet kaldt og tok ledelsen 20-17, og fikk dermed muligheten til å avgjøre med tre setballer. Norge benyttet anledningen, og vant det andre settet 21-18. Dermed måtte det et tredje sett til å avgjøre hvem som skulle videre til kvartfinalen.

I tredje set tok Østerrike ledelsen 6-5, og det ble bare tøffere og tøffere for Sørum og Mol i varmen i Roma. Men Norge kjempet seg tilbake til 14-9-ledelse og fem matchballer. Norge vant tredje set 15-9 og er videre til kvartfinalen i VM.

Anders Mol og Christian Sørum har tidligere tatt OL-gullet, men mangler foreløpig VM-gullet i medaljesamlingen sin.

Tidligere i VM ble Norges annetpar, Mathias Berntsen og Hendrik Mol, slått ut i 16-delsfinalen.