Koronakaos like før Tour de France: – Alt sammen blir lotto

Saken oppdateres!

Pandemien har kanskje blitt erklært over de fleste steder, men i det internasjonale sykkelfeltet ser man nå at viruset på ny brer om seg.

En rekke ryttere fikk COVID-19 etter Tour of Norway i mai og i ritt på kontinentet i månedskiftet, og nå har det ført til at flere ryttere har måttet trekke seg Sveits rundt.

Jumbo-Visma offentliggjorde torsdag morgen at de trekker hele laget sitt før den femte etappen etter flere koronatilfeller, og torsdag formiddag bekrefter Ineos at deres Tour-kaptein, Adam Yates, også har testet positivt.

Dette skjer bare to uker før Tour de France starter i København.

Kort tid senere kom bekreftelsen på at Team DSM, som er laget til norske Andreas Leknessund, også har smittetilfeller i laget. Søren Kragh Andersen, Cees Bol og Casper Pedersen er alle bekreftet positive.

– Å helsike. Det er ikke bra

– Er det vår Yates? Å helsike. Det er ikke bra. Det er ikke positivt for oss. Han var tiltenkt en delt lederrolle med Daniel Martínez. Nå er det kort igjen til touren, men idrettsfolk kan bli friske fort. Nå er det bare å håpe at det ikke sprer seg i laget.

Det sier INEOS-sportsdirektør Gabriel Rasch til TV 2.

Når kapteinen tester positivt så tett opp mot Touren og går glipp av de viktige fjelletappene i oppkjøringsrittet Sveits rundt, sier det seg selv at det skaper hodebry for lagledelsen.

– Alt sammen blir lotto. Folk flest går ikke og tester seg lengre, så da kan man ha det uten at man vet det selv. Da er det lett at smitten brer seg. Nå blir det nok ekstra stress rundt dette i Tour de France med masker, isolering og testing. Dette kommer helt sikkert til å bety at arrangøren ASO må skjerpe inn ytterligere. Det er kjipt. Jeg er møkk lei, sier Rasch.

Heldigvis for Jumbo-Visma valgte deres to kapteiner, Primoz Roglic og Jonas Vingegaard, å sykle Critérium du Dauphiné i stedet for Sveits rundt. I Sveits var det imidlertid flere ryttere som var tiltenkt en nøkkelrolle i Touren, deriblant tidligere Tour-etappevinner Sepp Kuss og den profilerte Rohan Dennis.

Utsetter laguttak

TV 2 vet at en rekke lag vil vente så lenge som mulig før de tar ut Tour-lagene sine, slik at de har mulighet til å gjøre justeringer om det fortsetter å dukke opp koronatilfeller i dagene som kommer.

Mange lag har fremdeles strenge koronaregler de lever etter, og Rasch er klar på at det ikke er så mye mer man får gjort.

– Man får ikke gjort mer enn at man må være forsiktig før man reiser til Touren. Det vet jeg at alle er. Da starter man i hvert fall med at alle lag og ryttere er negative, sier han.

– Man blir skremt av dette

TV 2-ekspert Magnus Drivenes er bekymret før Tour-starten.

– Man blir skremt av dette. Vi som lever våre liv i Norge har på mange måter glemt korona. Men vi så i Tour of Norway at flere rytter testet positivt. Det minner oss om at det er kritisk for disse utøverne, spesielt i denne delen av sesongen, hvis man skulle bli smittet. Det virker som man fortsatt er sårbare for utbrudd, noe som kan få store, store konsekvenser for rytterne og laget.

– For Ineos er det egentlig helt krise at det er Adam Yates som er smittet. Det er han som skal være kaptein, med Martinez. Det er stort tap for dem dersom han ikke kommer inn i Touren med god form. Det gikk fort med Carl Fredrik Hagen, som ble syk etter Tour of Norway. Han er tilbake i ritt. Men det rammer ulikt.

– Hva tenker Leknessund og Kristoff nå, som er i Sveits?

– Jeg tenker at de sannsynligvis er stresset nå. De har sesongens store mål like rundt hjørnet. Og så er det smitte rundt dem. Sykler etappe i dag der det er ryttere i feltet som trolig er smittet. Har nok høye skuldre. Regner med tar alle forhåndsregler, men man kan ikke garantere seg mot korona.

– Jumbo-Visma skal være heldige at det var Sveits Rundt-gjengen og ikke Dauphiné-gjengen som ble rammet. De hadde et vesentlig bedre lag der med sine to kapteiner og Wout Van Aert. Men dette kan bety at de mister viktige hjelperyttere. Og Vingegaard og Roglic trenger den hjelpen de kan få. Styrken deres er kollektivet. Om de blir svekket, så ligger de bakpå i forhold til Pogacar i Tour de France.