Livet som «løpefruer»: – Det blir en lang og ensom sommer

Sesongen er i full gang for Ingebrigtsen-familien. Torsdag kveld er det Diamond League og Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen skal endelig løpe foran et fullsatt Bislett Stadion etter to år med pandemi. På tribunen vil de viktigste støttespillerne deres være til stede. Elisabeth Asserson, Liva B. Ingebrigtsen og Astrid Ingebrigtsen gleder seg til å se dem i aksjon.

Dette er første gang siden 2019 at Jakob løper Bislett Games, ettersom han måtte stå over fjorårets konkurranse på grunn av sykdom. I 2020 ble stevnet avlyst på grunn av korona.

– Jakob og Henrik var ikke med på Bislett Games i fjor. I år er stadion full og alle billettene er utsolgt, så det er ekstra spesielt denne gangen. Det blir en test og sesongens første ordentlige løp, så det blir spennende å se, sier Elisabeth Asserson til God morgen Norge.

Nye roller

Jakob og Elisabeth har snart vært kjærester i seks år. Allerede som 18-åringer ble de samboere og i fjor ble de forlovet. Nå har Elisabeth fått en større rolle i løpetalentets karriere, og har på mange måter blitt Jakobs manager.

NY ROLLE: Elisabeth Asserson har tatt større del i Jakob sin karriere og beskriver seg selv som en slags manager. Foto: Privat

– Det er en ny rolle hvor jeg får være mer bak scenen. Før var jeg i publikum og fikk se guttene da de var ferdig med å løpe. Jeg skulle egentlig ikke blande meg for mye, men nå har jeg fått være med bak. Det er veldig gøy og jeg merker at han trives med det.

Henrik har også tatt på seg en ny rolle, hvor han har fått mer ansvar. Liva B. Ingebrigtsen beskriver det som en fin overgang.

– Det har egentlig gått veldig fint, jeg merker ikke en voldsom stor forskjell, annet enn at han er litt mer på telefonen. Jeg syns overgangen har gått veldig fint og jeg merker at han trives veldig i rollen sin.

Utfordrende å være sammen med idrettsutøvere

Det å være sammen med en idrettsutøver byr på ulike utfordringer når brødre reiser mye. Derfor er det viktig med gode støttespillere.

STØTTESPILLER: Liva B. Ingebrigtsen holder fortet hjemme når Henrik reiser. Foto: Privat

Liva forteller at det er ensomt når Henrik reiser.

– Hvis alt går etter planen for Henrik, ser vi han ikke før i august. Det blir en lang og ensom sommer, men jeg har to gode venner i jentene våre, som jeg får finne på gøyale ting med. Vi er vant til det, og det er kun for en periode, så det går greit. Nå handler det om at han skal prøve å nå sine mål, også har vi et helt liv etterpå hvor jeg kan gjøre mine ting.

Astrid Ingebrigtsen tar også ansvar når Filip er ute på reiser. Hun har selv løpt mye, men nå jobber hun med planlegging av Oslo Maraton og med barn som løper.

– Det er veldig stort å se hvor mange som blir inspirert av dem. Jeg elsker alt som har med løping å gjøre, så det at jeg nå jobber med det jeg gjør er veldig i min ånd, sier Astrid. Hun fortsetter:

– Jeg er mer spent når Filip løper enn det jeg var selv da jeg løp. Man håper at det skal gå bra. Jeg ser ikke på det tekniske når han løper, jeg håper bare at han får til det han ønsker selv, sier Astrid.

Overrasket med personlig hilsen

Under intervjuet med God morgen Norge torsdag morgen, overrasket brødrene sine partnere med hver sin personlige videohilsen.

RØRENDE ORD: Elisabeth ble rørt av ordene til Jakob i hans personlige hilsen. Foto: God morgen Norge

Elisabeth beskriver Jakob som romantisk, og han setter tydelig pris på relasjonen deres, som kommer tydelig fram i hans personlige hilsen til henne:

«Hallo Elisabeth. Jeg vil bare si at jeg er veldig stolt av det du er i stand til å gjøre. Det får ikke så mye skryt som det skal, men alt du hjelper meg med, alt du legger til rette for meg når jeg først er hjemme, og alt du gjør når jeg er på treningsleir. Det betyr ekstremt mye og er en veldig stor del av det at jeg er i stand til å prestere på det nivået jeg gjør».

Se brødrenes hilsen øverst i saken!

Elisabeth blir rørt av ordene til kjæresten.

– Det er veldig fint sagt! Han har blitt flinkere til å si det nå når han reiser en del, også er han flink til å si det når han drar eller har dratt, det er gøy å høre det.

Filip sier til Astrid:

«Astrid, jeg vil bare si at jeg setter enormt pris på at du holder fortet hjemme og tar ekstremt godt vare på Elli mens jeg er borte. Det er hardt å være borte fa dere, men jeg vet at det er enda vanskeligere å være hjemme og jobbe full tid, og som sagt følge opp Elli. Jeg setter enormt på det og håper jo en gang i fremtiden, når jeg har lagt opp, at jeg kan gjengjelde det og at vi kan tilbringe mer tid sammen».

– Han er flink til å være romantisk, jeg vil si det. Han sender morgenlevering og blomster på døra når jeg er hjemme. Det er romantisk, svarer Astrid,

Liva beskriver Henrik som litt mindre romantisk enn brødrene. Han sier til henne:

«Liva, jeg vil bare takke deg for alt det du gjør for at jeg skal kunne holde på med det jeg gjør. Det er ikke lett å være sammen med en toppidrettsutøver som reiser 250 dager i året, men hvis jeg ikke skal reise så mye, så kan jeg bare gi faen å holde meg hjemme og bli tjukk og feit, og ligge på sofaen. Så takk for at du gjør det så lett for meg».

STØTTESPILLERE: Liva B. Ingebrigtsen, Astrid Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson ble overrasket med hver sin personelige hilsen direkte på God morgen Norge, torsdag. Foto: God morgen Norge

De tre ble overrasket og syntes det var hyggelig å høre så fine ord fra partnerne sine. Nå gleder de seg til å se dem på løpebanen med fullsatt stadion på Bislett.