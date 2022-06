Trebarnsmoren må be om hjelp hver eneste uke: – Hadde aldri forestilt meg dette

Økte matpriser har skapt store problemer for mange. Nå opplever Frelsesarmeen en kraftig økning i henvendelser fra folk som trenger hjelp til å skaffe nok mat.

Mange som tidligere har kommet én gang i måneden for å motta mat, møter nå opp ukentlig for å stå i matkø, opplyser Frelsesarmeen til TV 2.

Det er også dobbelt så mye besøk og det deles ut dobbelt så mye mat som vanlig flere steder i landet, viser hjelpeorganisasjonens anslag - og dette er en endring som har skjedd på kort tid.

En av dem som ukentlig får hjelp, er en trebarnsmor i Oslo. Hun ønsker å være anonym av hensyn til barna. Kvinnen forteller at det har vært vanskelig å be om hjelp og at det har vært krevende å være ærlig med barna om situasjonen.

– Jeg forventet aldri at det var denne hverdagen jeg skulle stå opp til hver morgen, sier hun.

Kvinnen bor alene med barna sine og har vært ufør de siste årene. Å stå utenfor arbeidslivet har allerede vært en krevende omstilling, men den økonomiske utvikling den siste tiden gjort det nærmest umulig å få betalt alle utgifter.

Forrige uke måtte hun selge bilen.

– Jeg måtte gi fra meg bilen etter 16 år, så den siste uken har det vært tøff, men med de bensinprisene som er nå så klarer jeg ikke å beholde den, forklarer hun.

– Utrolig vondt

– Nå har jeg blitt den moren som aldri er med på noen ting fordi vi ikke har råd. Det er så utrolig vondt, forteller hun.

Økte matvarepriser, drivstoffpriser, renteøkninger og hopp i strømpriser har til sammen gjort det nærmest umulig å få det til å gå rundt for mange, opplyser Frelsesarmeen.

– Når prisene skal stige ytterligere nå lurer jeg på hvor grensa går. Nå er jeg uten bil. Hvordan skal jeg komme meg til legevakta hvis det skjer noe med et av barna? Jeg har ikke råd til taxi, jeg har ikke råd til medisin, jeg har ikke råd til å komme meg hjem. Det er forferdelig og grusomt at jeg sitter i den situasjonen nå, sier trebarnsmoren.

Må stenge dørene

Drammen, Moss og Oslo peker seg ut som områder med ekstra stor pågang, ifølge Frelsesarmeen.

I tillegg til at stadig flere nordmenn ber om hjelp, er det også pågang fra ukrainske flyktninger.

I Drammen er det vanligvis 50-60 personer som kommer innom Frelsesarmeens tilbud i uka.

Dette har på kort tid økt til 120 personer, og pågangen er så stor at de må stenge dørene tidligere enn vanlig fordi de blir tomme for mat.

Også i Oslo er pågangen stor.

– Nå er det fullt trøkk hele tiden, og vi ser allerede i dag at det har blitt registrert mange nye besøkende, forteller Irene Mathiesen, leder for slumstasjonen i Frelsesarmeen i Oslo.

På slumstasjonen tilbyr de blant annet gratis matvarer og måltider, samt råd og veiledning.

– Ikke bare arbeidsledige

Også ved Kirkens Bymisjon har de merket samme trend som Frelsesarmeen.

– Vi merker at mange flere foreldre bruker alle pengene sine til mat og faste utgifter. Vi ser at stadig flere bruker våre tilbud om gratis mat, og mange etterspør ferieaktiviteter, sier Janne Olise Raanes, avdelingsdirektør og ansvarlig for oppvekst og frivillighet i Kirkens Bymisjon.

Hun understreker også at det ikke bare er de som står utenfor arbeidslivet som kommer.

– 40 prosent av de foreldrene som er en del av fattigdomsstatistikken er i jobb, men tjener mindre enn fattigdomsgrensen, sier hun.

Flere alenemødre

Mathiesen ved Frelsesarmeen forteller om flere møter med alenemødre som ber om hjelp for første gang.

– En mor fortalte meg at hun trenger hjelp med mat til seg selv og sine barn i en periode. Hun har fortalt at hun føler seg mislykket fordi hun må be om hjelp, sier Mathisen.

– Mange føler på en skam når de ber om hjelp, så denne mammaen er et godt eksempel på hvordan folk har det når de går den lange veien til blant annet oss, forteller hun.

MYE VARME: Trebarnsmoren får en god klem av Irene Mahisen, som er leder av Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo. - Det har blitt mange klemmer på oss to, sier Mathisen. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Krever enkle politiske grep

Mathisen mener det er flere konkrete grep politikerne bør ta for å hjelpe de som står i denne situasjonen.

– El-avgiftene bør fjernes så det blir billigere å holde varmen, ta seg en dusj og koke vann. Vi bør også ha en boligpolitikk som gir alle mulighet til å bo trygt, sunt og tilpasset familien. Ingen skal måtte flytte fra skole, barnehage eller nettverk på grunn av økonomien, mener Mathisen.

For trebarnsmoren har den nye hverdagen gitt mange episoder hvor det gjør vondt i magen.

– Du føler at du ikke strekker til, at man må tenke seg nøye om hver eneste dag man skal inn i butikken for tiden. Jeg sitter ofte og gruer meg til å gå i butikken, avslutter hun.