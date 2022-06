Strides om kontroversiell behandling: – Sjokkert over at Aavitsland er så «twitterhappy»

Det vakte stor oppsikt da overlege Eivind Hustad Vinjevoll ved sykehuset i Volda sto frem med sin spesielle behandling av blodforgiftning (sepsis) i 2020.

I TV 2-programmet «Vårt lille land» fikk man møte verftsarbeideren Rolf-Arne Skår (65), som nesten mistet livet da han ble rammet av akutt blodforgiftning.

Det som angivelig ble redningen, var en omstridt behandlingsmetode fra USA.

Dette er metoden

Kort sagt dreide det seg om en intravenøs blanding med C-vitaminer og kortison, som skulle gi kroppen kraft til å overleve såpass lenge at antibiotikaen fikk virke.

Pasienten i reportasjen overlevde, men behandlingen ble møtt med umiddelbar kritikk fra flere i legestanden.

Flere understreket at metoden ikke hadde dokumentert effekt, men Vinjevoll var likevel ikke i tvil:

– Det er en vanvittig god følelse når så syke pasienter snur og blir friske, sa han i januar 2020.

REDDET: Rolf-Arne (65) var langt på vei inn i døden, da situasjonen snudde. Her takker han overlege Eivind Hustad Vinjevoll for å ha gitt ham all tilgjengelig behandling - også den omstridte vitaminkuren. Foto: Frank Melhus/Vårt lille land, TV 2

Ny studie

To og et halvt år senere ser verden annerledes ut.

I løpet av pandemien har fagfolk over hele verden forsket på et vell av ulike behandlingsmetoder - inkludert C-vitaminbehandling for sepsis-pasienter.

Denne uken ble det publisert en studie i The New England Journal of Medicine, som gir nedslående resultater for denne typen behandling.

Av 872 pasienter med blodforgiftning, ble halvparten av dem gitt C-vitamin. Resten fikk såkalt placebo, og verken legene eller pasientene visste hvem som fikk hva.

Et av funnene i studien var at pasientene som fikk C-vitamin hadde 21 prosent høyere risiko for å dø eller miste livet innen 28 dager etter behandlingen.

– Dette er intensivpasienter som kanskje ligger og svever mellom liv og død, og da er det helt avgjørende at de behandles med en godt utprøvd metode, sier professor Preben Aavitsland ved Universitetet i Bergen.

– Dette lærte man under pandemien også, da mange ville gi pasientene alle mulige rare medisiner. Da fant man ut mange ikke virket i det hele tatt.

TIDSPRESS: Det er ofte på intensiven man finner pasientene med de mest akutte tilstandene. Da kan det stå om timer, minutter eller sekunder når liv skal reddes. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Refser tweet

Da resultatene fra studien var klare, la Aavitsland ut artikkelen på Twitter med klar henvisning til saken om Vinjevoll og C-vitaminbehandlingen.

Det mener Vinjevoll er en ufin måte å ytre seg på.

– Jeg tenker han (Aavitsland) bør ta seg tid til å lese studien grundig før han twitrer. Jeg synes dette er ganske uredelig, og ikke slik man bør forholde seg til vitenskap og kollegaer. Jeg er sjokkert over at han er så twitterhappy, sier Vinjevoll.

Overlegen fra Volda avviser på det sterkeste at den nye studien gjenspeiler behandlingsmetoden hans, og det er hovedsakelig tre grunner til dette:

1) At pasientene i studien har fått C-vitamin altfor sent (22 timer etter innleggelse). Det er ikke forventet nytte når vitamin C gis til pasienter i septisk sjokk senere enn 6-12 timer etter diagnose.

2) At pasientene har fått tre ganger høyere dose enn han tilråder.

3) At spesielt sårbare pasienter hvor høye doser vitamin C kan være skadelig, for eksempel kronisk nyresvikt, har fått nettopp dette.

METODE: På Volda sjukehus var Vinjevoll og hans nærmeste kollegaer enige om at de ikke hadde noe å tape på å prøve C-vitaminbehandlingen. Her diskuterer Vinjevoll med kollega Mads Bjørngaard. Foto: Frank Melhus/Vårt lille land, TV 2

Tar sterk avstand fra studien

– Denne studien kan på ingen måte overføres til den behandlingen jeg stilte opp og informerte om på TV 2 tidlig i 2020. Vitamin C har et terapeutisk vindu som må respekteres. Gitt for sent, må man regne med null effekt, og i verste fall kan pasienten tenkes å ta skade av det, sier Vinjevoll og fortsetter:

– Steroider, som jeg frontet, er idag blitt del av standardbehandlingen av pasienter med septisk sjokk. Vitamin C utgjorde bare deler av protokollen.

Overlegen sier han tar sterk avstand fra å bruke C-vitaminbehandlingen slik den er gjennomført i studien, og bruker ikke vitamin C rutinemessig idag.

– Har du forståelse for at mange i helsevesenet er skeptiske til en behandlingsmetode som ikke er forsket nok på?

– Det har jeg veldig stor forståelse for, men på det tidspunktet var det flere mindre studier som gav en viss støtte til behandlingen. Flere sykehus valgte da å behandle pasienter med denne metoden i et risiko/nytte-perspektiv. TV 2 kunne nok laget den reportasjen flere steder, sier Vinjevoll.

Avviser Twitter-kritikk

Aavitsland mener på sin side at det er helt uproblematisk å ta en offentlig Twitter-debatt om C-vitaminmetoden.

– Dette er et tema legen selv har ønsket offentlighet rundt, gjennom blant annet å stille opp i tv-reportasjen på TV 2. Å debattere en sykehusbehandling som en lege selv har skrytt om på tv er helt legitimt, sier Aavitsland.

AVVISER KRITIKK: Lege og professor Preben Aavitsland ved Universitetet i Bergen mener Vinjevoll må tåle en offentlig debatt om C-vitaminmetoden. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Han understreker at det er legen selv som har bevisbyrden for en gitt behandling, og at det er Vinjevoll og hans kollegaer som har ansvar for å kunne slå fast at metoden virker.

– Før han gjør det, bør han ikke bruke metoden, sier Aavitsland.

Handler om noe langt større

Professoren får støtte fra overlege Jon Henrik Laake, som er en av Norges fremste spesialister på intensivmedisin.

– Hvis en lege mener at en ny, godt designet studie ikke er relevant, må han selv ta ansvar for å dokumentere at den behandlingen han forskriver er fornuftig, sier Laake.

Han mener saken om C-vitaminkuren handler om noe langt større enn selve behandlingen.

– Dette handler om hvordan leger, og ikke minst pressen, skal forholde seg til nye behandlingsmetoder og hvilke dokumentasjonskrav som skal stilles. Det som for mange kan høres ut som en god idé, er fortsatt bare en idé inntil noen har testet det ut i et forsøk med et design og en innretning som gjør at man kan si noe presist om effekter og bivirkninger, sier Laake.

KRITISK: Jon Henrik Laake ved Rikshospitalet er en av Norges fremste spesialister på intensivmedisin, og mener det er feil at legestanden skal bli fremstilt som skeptiske og sure når C-vitaminmetoden ikke har dokumentert effekt. Foto: Frank Melhus/Vårt lille land, TV 2

Spesialisten synes det er vel så problematisk at udokumenterte behandlingsmetoder får blest i media, noe han mener kan gi falskt håp til pasienter på leting etter en mirakelkur.

– Det fins dessverre veldig få mirakelmedisiner, sier Laake, som i tillegg er spesielt kritisk til at fagfolk på universitetssykehus blir fremstilt som skeptiske og sure, i kontrast til «den sympatiske legen på det lille sykehuset» som har tatt i bruk vidundermiddelet.

– Litt flaut

Ifølge Vinjevoll var det flere sykehus i Norge som frem til januar 2020 også brukte vitamin C til sepsis-pasienter.

De fleste, inkludert ham selv, har ikke brukt dette i senere tid.

– Vinjevoll sier flere sykehus i Norge også har brukt hans metode?

– Jo, og det syns vi er litt rart, uheldig og kanskje til og med litt flaut. Pasientgruppen med blodforgiftning (sepsis) har høy dødelighet på over tretti prosent, sier Laake og legger til:

– Det betyr at man har med pasienter i ytterste nød å gjøre, og da skal ikke legen gamble med udokumenterte behandlingsmetoder.