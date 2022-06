To tenåringer siktet etter beslag av 54 kilo hasj og kokain

iTromsø omtalte saken først.

I en pressemelding opplyser politiet at etterforskningen viser så langt at unge personer i Troms har mottatt en stor mengde narkotika fra det politiet mener er et nettverk med tilknytting til Malmø i Sverige.

– Vi er bekymret for at unge personer i vår region er koblet opp med det vi anser som organisert kriminelle, sier politiinspektør Yngve Myrvoll i Troms politidistrikt.

En 18-åring fra Troms sitter nå i varetekt, mens en 16-åring har sittet to uker i varetekt.

De to andre personene i saken er kjent fra politiet fra tidligere. De har syrisk nasjonalitet, er bosatt i Sverige, og ble tatt tre dager etter i det de forsøkte å ta et parti med i underkant av syv kilo kokain over grensen ved Svinesund.

Den ene personen unnslapp tollvesenet og svømte over elva til Sverige, hvor han etter noen timer ble pågrepet.

Disse personene er foreløpig siktet for grov narkotikaovertredelse og sitter per tiden i varetekt i henholdsvis Sverige og Norge.