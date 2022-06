Zyrus Engineering høres ganske eksotisk ut. Men de som står bak noe av det råeste du (snart) kan få kjøre på vanlig vei – Zyrus Strada LP1200 – og fabrikken deres ligger i Nannestad.

Ja, du leste riktig. I vår egen "bakgård" bygges altså en hyperbil så ekstrem at den får en vanlig Lamborghini til å blekne, i forhold. Og det sier jo ganske mye.

Riktignok er det nettopp en Lamborghini Huracan som ligger i bunnen – men den er modifisert og ombygd etter alle kunstens regler.

Nå er det straks klart for avduking. Allerede om to måneder kommer den første kunden og skal plukke opp det som skal bli #001 – av totalt ni planlagte produserte eksemplarer.

Hevder dette er verdens raskeste bil

1.200 hestekrefter

Som du nok har skjønt, dette er noe ganske annet enn vi har vært vant med når det kommer til en svært begrenset, norsk bilproduksjon tidligere.

Donorbilen, som har 640 hestekrefter allerede i utgangspunktet, er blant annet utstyrt med twin turbo – som sørger for at effekten nesten dobles. 1.200 hestekrefter.

Totalt er over 600 spesialtilpassede deler på plass for at Zyrus LP1200 skulle bli mulig.

Selv om både navigasjon, håndsydd skinn og klimaanlegg er på plass – er dette så hard core at det bare er å slenge på et nummer, så kan du kjøre race med den.

Noen biler tar pusten fra deg – dette er en slik bil

Racer

De som kjøper en LP1200 kan til og med velge hvilket effektuttak bilen skal ha. Utgangspunktet er 900 hestekrefter – men det kan gires opp til 1.200 hvis bilen skal brukes på bane. Om du ønsker, får du den også med en type veltebur.

Ohlins TTX dempere, karbonbremser, smidde felger og titan eksos er også på plass.

Også har du stylingen – som er mildt sagt iøynefallende. Den er det Zyrus Engineering selv som har stått for – og er laget av karbon, den også.

Stylingen er ikke til pynt, i tilfelle du skulle være i den villfarelsen. Den skaper et vanvittig marktrykk. Opptil 1.800 kilo – når bilen kjører i 240 km/t. Det er over 500 kilo mer enn bilen i seg selv veier!

Bilen er kjørt i over 16.000 kilometer på bane, for å kunne finjustere alt og presse rundetidene så mye som mulig.

Blant annet er den kjørt på Nürburgring. Der klarte den tiden 6:48 på en såkalt Track Day – altså uten at banen var stengt for annen trafikk. Dermed er den raskere enn sluggere som Mercedes-AMG GT-R Pro og Ferrari 488 Pista, for eksempel.

Her står Strada LP1200 lokalene til Zyrus Engineering i Nannestad.

Ikke billig.

Nå er altså utviklingen ferdig – og bilen i seg selv er nesten helt klar, den også.

Om noen uker kan den første heldige kunden gjøre seg klar til å kjenne på hvilke krefter Strada LP1200 har å by.

Som du sikkert også skjønner, er det ingen billig bil. Snarere tvert imot. Zyrus Engineering har jobbet med den i flere år, og lagt den en voldsom investering i prosjektet sitt.

Dette – og de tidligere nevnte ytelsene – gjenspeiles ikke overraskende i prisen.

Den er nemlig på friske 8.365.000 korner – med dagens Euro-kurs. Skal du ha den på norske skilter blir det selvsagt langt dyrere ...

Veldig snart er det duket for å overlevere den aller første bilen til kunde.

Nummer to på vei

Inkludert i prisen er også banekjøring, slik at du kan bli bedre kjent med kreftene og egenskapene som bor i bilen.

Du kan også bestille den med Owner Driver Package – som inkluderer logistikkhjelp, profesjonell opplæring, private arrangementer på bane, bistand i forbindelse med banekjøring og ulike service-tilbud.

Første bil er altså solgt og skal leveres i sommer. Kjøperen er ikke fra Norge, dessverre.

Produksjonen av nummer to er allerede i gang, og neste år er planen å få ferdig den tredje. Det er jo lov å håpe at en av dem blir værende "hjemme" i Norge ...

