Trodde huset var hjemsøkt – så oppdaget de at noen gjemte seg i veggene

Det skjedde uforklarlige ting i hjemmet, men lite visste Annie Andrews (15) at en tidligere date gjemte seg inne i veggene og holdt familien under konstant oppsikt. Da han ble løslatt fra fengselet, begikk han sin verste forbrytelse.

Annie Andrews var i tenårene, bare 15 år gammel, da hun og søsteren Jessica (8) plutselig begynte å få telefonoppringninger fra en ukjent jevnaldrende gutt, som fortalte at han nylig hadde flyttet inn i nabolaget. Etter å ha snakket gjentatte ganger på telefonen, hadde han sjarmert jentene tilstrekkelig til at han klarte å overtale Annie til å gå på en date med han.

Året var 1986, og den forventningsfulle tenåringsjenta gjorde seg klar til å møte gutten hun hadde blitt nysgjerrig på. Over telefonen hadde han beskrevet seg selv som en kjekk og veltrent gutt på 16 år, med et utseende som pirret Annie.

Skuffelsen var derfor stor, da hun oppdaget at han ikke hadde vært helt ærlig med beskrivelsene av seg selv.

Løy om utseendet

Hun gikk likevel med på å dra for å spise iskrem med gutten, som tross alt virket å være en ok fyr. Utseendemessig var han langt ifra den høye, blonde og veltrente gutten han selv hadde beskrevet. Han var tynn, med mørkt fettete hår, og hadde ansiktet fullt av akne.

Da daten endte, hadde Annie allerede bestemt seg for at hun ikke ville møte Daniel LaPlante igjen.

Mistet moren til kreft

I tillegg til at hun ikke følte kjemien mellom dem var riktig, hadde hun også nok å tenke på. Både Annie, og resten av familien, slet fortsatt med sorg og savn etter at Annie og Jessicas mor hadde tapt kampen mot kreft bare noen måneder tidligere.

Ifølge en rekke medier, som omtalte den bisarre saken i ettertid, har begge søstrene fortalt at de en kveld etter at moren var død og begravet, lekte med tanken på å forsøke å kontakte de døde.

De hadde skaffet seg det nødvendige utstyret for leken som de hadde fått anbefalt av venner, og forskrekkelsen var stor da de fikk svar gjennom dunk og uforklarlige lyder i huset, når de prøvde å tilkalle sin døde mor.

Det viste seg senere at det var Daniel, som befant seg i veggene på huset. Bankingen og lydene fortsatte i ukevis, og de livredde jentene var overbevist om at huset var hjemsøkt og at den døde morens spøkelse fortsatt var i boligen.

Skrev beskjeder med ketchup

I nærmere to måneder fortsatte bankingen, og det dukket etterhvert opp beskjeder som gjorde jentene enda mer livredde. «Jeg er på rommet ditt. Kom og finn meg», stod det på en lapp på skrivebordet til den ene jenta en kveld.

På veggen ved sminkebordet til Annie, stod det med sirlig håndskrift en innstendig bønn på to ord: «Marry Me!».

Jentenes far, Brian Andrews, trodde døtrenes fortellinger om ånder, banking i veggene og beskjeder fra de døde var et tegn på at de begge slet med å komme seg over tapet av moren. Han tok ikke jentenes bønner om å etterforske hvor lydene og lappene kom fra på alvor, før han én kveld fikk sitt livs sjokk da han kom hjem.

Fikk sjokk

Det var en skrekkslagen Brian Andrews som åpnet døren til Annies soverom og så en ung gutt stående på gulvet med en øks i hånda. Gutten hadde på seg en av den avdøde konas kjoler og en blond parykk på hodet. Ansiktet hans var sminket slik at han skulle ligne på kona. Det var til og med hennes sminke, som familien ikke hadde orket å kvitte seg med, som var brukt. Gutten var Daniel LaPlante.

Den sjokkerte faren skjønte umiddelbart at det var Daniel som hadde vært opphavet til jentenes bekymringer og havnet fort i et basketak med LaPlante. Men den smidige og tynne unggutten klarte å rømme fra Brian, og forsvant sporløst uten at Brian skjønte hvordan han hadde kommet seg unna så raskt.

Bodde i veggene

Politiet ble tilkalt, og til slutt ble han funnet inne i veggene på huset, i et skjult rom bak klesskapet, og inni veggen på soverommet til Annie.

Daniel LaPlante ble arrestert, og på grunn av sin unge alder ble han dømt til soning i et ungdomsfengsel i ti måneder. Han var i ungdomsfengselet fra januar til oktober 1987, og han feiret 17-årsdagen sin der i mai det året.

Kun tre måneder etter at han slapp ut derfra, i oktober 1987, begikk han den aller mest sjokkerende og grusomme forbrytelsen.

LIVSTID: Daniel LaPlante fikk tre livstidsommer for de grusomme forbrytelsene han begikk. Her er han fotografert i 1987. Foto: AP Photo/NTB

Tragisk barndom

Daniel LaPlante ble født i 1970 og tilbragte barne- og ungdomsårene sine i et levende helvete. Han ble både fysisk, psykisk og seksuelt misbrukt av både faren og stefaren, slet med dysleksi og lærevansker som han aldri fikk hjelp for, og ble i tillegg mobbet og holdt utenfor av andre barn. Han kom ofte skitten og illeluktende til skolen, noe som resulterte i at andre barn gjorde sitt beste for å unngå kontakt med ham.

Ble misbrukt av psykologen

Da han tidlig i tenårene oppsøkte psykolog for å få hjelp, endte det med at også psykologen misbrukte ham seksuelt. Etter over ett år i «terapi», var Daniel LaPlante enda mer skadet da han avsluttet timene hos psykologen, enn før han begynte. Han hadde da fått diagnosen hyperaktivitet.

Det var i denne perioden hans kriminelle løpebane skal ha begynt. I stedet for å gjøre som tenåringer flest; henge med venner, jobbe med skolearbeid og drive med sport, begynte Daniel og bryte seg inn i andre folks hjem.

Fikk kick av innbrudd

Det skal ikke ha vært et ønske om å stjele verdigjenstander som motiverte Daniel, men adrenalinrushet han fikk av å rote rundt i folks hjem. Han likte følelsen av å skremme folk ved å flytte på gjenstander og møbler, eller å etterlate seg ting som de ikke ville forstå hvor kom fra.

Ganske umiddelbart etter at han ble løslatt fra ungdomsfengselet for lidelsene han påførte familien Andrews, gjenopptok han sin kriminelle lidenskap. Han brøt seg inn i folks hus og stjal i større grad ting av verdi, eller som han kunne bruke til å skremme sine neste ofte. I et av husene han brøt seg inn i fant han to skytevåpen som han tok med seg.

Drepte og voldtok

Første desember 1987 kom Andrew Gustafson hjem til en grusom oppdagelse. Andrew og Priscilla, som jobbet som barnehagelærer, ventet sitt tredje barn. Fra før hadde de datteren Abigail (7) og sønnen William (5).

Han skjønte fort at noe ikke var som det skulle, da det var en merkelig stillhet i huset. På soverommet fant han sin gravide kone. Hun var blitt voldtatt og skutt to ganger på kloss hold. En blodig hodepute som var blitt brukt for å dempe skuddene lå over hodet til kona.

Grusom oppdagelse

En sønderknust Andrew ringte umiddelbart politiet, som ankom bare minutter senere. Tragedien var ikke til å fatte da både Abigail og William ble funnet druknet i hvert sitt badekar i huset.

I følge rettsdokumentene lå barna med hodet ned i vannet da de ble funnet druknet. Priscila var skutt med en 22.kailbret pistol. Den samme som Daniel LaPlante hadde stjålet i ett av sine mange innbrudd den siste tiden, etter at han slapp ut fra ungdomsfengselet. Det var gode DNA-spor etter gjerningsmannen, og på ulike steder i huset gjorde politiet oppdagelser av ting han hadde lagt igjen, som avrevne sider fra pornobladet eller strømper og strømpebukser som var knyttet sammen.

ISKALD: Middlesex Sheriffs offiserer eskorterer den drapsmistenkte Daniel J. LaPlante, 17 år, fra Ayer District Court i desember 1987, etter at han erklærte seg uskyldig på siktelsene for drapene og voldtekten. Foto: AP Photo/Gerald Herbert/NTB

Fikk tre livsstidsommer

Det var ikke mange andre enn Daniel LaPlante som ble mistenkt for drapene, og etter en vill jakt på den kaldblodige morderen ble Daniel lokalisert og arrestert etter to dager.

Han ble i 1988 dømt til tre ganger livstid i fengsel for drapene på den lille familien.

I 2014 trådte en ny lov i kraft, som sier at maksimumsstraffen som mindreårige kan idømmes er 30 års fengsel. I 2017 var Daniel LaPlante blitt 46 år gammel, og så muligheten til å slippe fri igjen. Han søkte om løslatelse, men ettersom dommen ikke hadde tilbakevirkende kraft, ble søknaden hans avslått av retten.

SØRGER FORTSATT: Elizabeth Morgan Williams, (til høyre) søster av Priscilla Gustafson, omfavner assisterende distriktsadvokat Adrienne Lynch, ved Middlesex Superior Court i Woburn, Massachusetts, torsdag 23. mars 2017, etter at Daniel LaPlante ble dømt til tre påfølgende livstidsdommer for drapene i 1987 på Gustafson og hennes to barn. Foto: Julia Malaki/The Lowell Sun via AP/NTB

Lite troverdig

En tilsynelatende angrende synder lot for første gang offentligheten høre han ta ansvar for sine avskyelige handlinger da han i retten igjen måtte svare for seg.

«Ord kan ikke fullt ut beskrive hva jeg har gjort. Jeg myrdet tre uskyldige mennesker. På grunn av meg vil en fem år gammel gutt aldri bli seks. Det er en syv år gammel jente som aldri blir åtte. På grunn av meg ville en kvinne aldri kunnet føde sitt tredje barn. Jeg frarøvet et ufødt barn hans første åndedrag. En ektemann var aldri i stand til å høre fra familien sin si: «Jeg elsker deg»», sa LaPlante i Middlesex Superior Court, og fortsatte å be om tilgivelse.

«Jeg har ikke alle ord for fullt ut å uttrykke min dype sorg. Men jeg er virkelig lei meg for skaden jeg har forårsaket. Fra selve essensen av hvem jeg er, fra dybden av min sjel, er jeg lei meg», hevdet han.

Ville løslates

Men bønnene hans ble ikke hørt og til tross for den tilsynelatende angerfulle talen, hevdet psykiatere som hadde undersøkt ham under tiden i fengselet at han er en mann med «ingen bevis for følelser». Søknaden hans ble avslått, og forespørselen hans om tidlig prøveløslatelse ble igjen avslått i 2019.

Daniel LaPlante vil trolig måtte tilbringe resten av livet bak murene, noe de etterlatte etter de grufulle drapene synes er mer enn passende.

«Han henrettet Priscilla og barna hennes. Når han løfter den livstidsstraffen fra dem, kan vi heve livstidsdommen fra ham», sa Priscillas bror, William Morgan Jr til et stort pressekorps utenfor rettsbygningen av avgjørelsen om å holde Daniel LaPlante bak murene ble tatt.