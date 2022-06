Foreldrene snudde seg i få sekunder – så skjedde dette

Caroline og Aaron Akhtar skulle kjøpe en tørkesnor og tok med seg barna Jacob (4), Frankie (3) og Eliza (1) på handleturen til varehuset B&Q i Glastonbury.

Plutselig måtte sønnen på do for å gjøre nummer to, og han valgte å ta saken i egne hender - men på et utstillingstoalett i butikken.

– Barna løp bare rundt, og i det neste øyeblikket ser vi Jacob med shortsen nede, sittende på et toalett, forteller mamma Caroline til det britiske programmet «This Morning.»

Skyldte på søsteren

Rett etter at Caroline og Aaron merket at sønnen deres hadde satt seg på et utstillingstoalett, løp de bort så fort de kunne, men det var for sent.

4-åringen hadde allerede gjort nummer to midt i butikken.

– Han prøvde å skylde på søstera si. Han sa: «Hun sa det var greit å bruke dette toalettet,» ler moren mens hun snakker med programlederne Phillip Schofield og Holly Willoughby.

Etter hendelsen måtte de finne frem våtservietter og en pose som faren kunne bruke til å fjerne avføringen som var i det ufunksjonelle toalettet.

Caroline håper at sønnen vil le av historien når han blir endre, og mener at han allerede har en ganske morsom side ved seg.

RYDDER OPP: Pappa Aaron fikk oppgaven om å plukke ut bæsjen fra toalettet i butikken. Han brukte en pose for fjerne den. Foto: Jam Press

Aaron bekrefter det kona sier og sier at det er en god historie å ta med seg videre.

Gikk viralt

Mamma Caroline delte historien på sin Facebook-profil.

«Jeg kan ikke helt tro hva som har skjedd,» sier hun innledningsvis i innlegget.

«Gikk bare inn for en vaskesnor, så snudde jeg meg og J sitter på et av toalettene. Sprang bort for å si "gå av", men da var det for sent.»

Innlegget har nå blitt delt over 40.000 ganger, og flere har fått seg en god latter av historien som nå har gått viralt.

«Noe av det morsomste jeg har lest på lenge!» skriver en på Facebook.

«Dette er helt fantastisk! Må du, så må du!» skriver en annen.

Andre deler at innlegget fikk dem til å le, og at han burde delta i «Jackass» i fremtiden. Noen er også imponert over sønnen:

«Vel, han er i det minste pottetrent.»

Caroline forteller at den ansatte i butikken ikke klarte å slutte å le av hele situasjonen, og at de ikke klandrer gutten for det som skjedde.

Caroline Akhtar har ikke svart på henvendelsen fra TV 2.