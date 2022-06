Mariann (77) kjemper for å bli «Norges sprekeste»: – Jeg har vunnet NM 260 ganger

På en feriekoloni på Hurumlandet skal nå ti pensjonister mellom 70 og 80 år hive seg ut i kamp for å bli kåret «Norges sprekeste». De skal møte tøffe psykiske og fysiske utfordringer, blant annet å trekke tømmerstokker og bildekk på tid, klatre i 30 meters høye master – og lære magedans, selvfølgelig.

Én av deltakerne er mossingen Mariann Stenbakk, som nå har vokst seg til å bli en liten lokalkjendis i hjemkommunen. For der har du sett henne løpe på samme veier gjennom flere generasjoner – seks dager i uka:

– Jeg blir kalt «løpedronningen» hjemme i Moss. Jeg liker å trene, elsker å konkurrere, men å tape, det liker jeg ikke.

Ellevill reise

Programleder Erik Solbakken kaller det hele en ellevill reise, men legger ikke skjul på at de var redde for å dra det for langt.

– I utgangspunktet trodde vi det var et vågalt opplegg å samle ti sprekinger som har bikket 70, ettersom vi tenkte over hvor mye vi kunne tyne dem. Det viste seg at vi faktisk kunne tyne dem mye mer enn vi trodde, og dette her er en beinsprek gjeng. Både fysisk og oppe i topplokket, forteller han til God morgen Norge.

VIL VINNE: Stenbakk er klar for å være Norges sprekeste, med 260 NM-gull bak seg. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / TV 2

Gjennom sommeren skal de ti deltakerne ut i spennende konkurranser, med masse humor, styrke og selvironi. Blant pensjonistene ser vi blant annet langrennsløpere, håndballkapteiner, boksetrenere, magedansere og Stenbakk – som har en hel kjeller dedikert til alle pokalene og medaljene hun har hanket inn.

– Jeg har vunnet NM 260 ganger i flere distanser. Det er som oftest 5000, 3000, 1500 og 800 meter. Da jeg begynte, gikk jeg rett på EM i 1986, hvor jeg skulle løpe 10 000 meter. Men jeg var ikke vant til å løpe med piggsko, og ledet i åtte runder, men fikk svi. Det endte opp med at jeg kom på åttendeplass.

Men det skulle bare vise seg å være starten på eventyret. For nesten 40 år og hundrevis av gullmedaljer senere, fra både inn- og utland, stod hun klar med føttene godt planta i jorda på Hurumlandet.

– Opplevelsen har vært helt fantastisk. Det har vært så gøy, og jeg hadde angret hvis jeg ikke hadde blitt med. Da jeg fikk den telefonen som spurte om jeg ville være med, så begynte jeg å lure på om jeg turte. Jeg ville jo ikke være den første som gikk ut, det hadde vært flaut.

Folkehøyskole-takter

Men til tross for at løpedronningen lett tar flere seire på hjemmebane, var hun også bevisst på at hun skulle møte andre fysiske utfordringer, som krevde en annen type styrke.

– Jeg satte i gang med å trene styrke. For når du løper, så bruker du ikke armstyrke, kun styrken i bena. Så jeg fant ut at jeg måtte begynne å trene på dét før jeg dro inn dit, forteller hun.

SPREKE PENSJONISTER: Denne gjengen er klar for å hive seg ut i kamp på Hurumlandet. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes/ TV 2

Og til seerne kommer programleder Solbakken med en liten advarsel:

– Vi som lagde programmet bodde jo tett på de ti deltakerne, og det ble litt folkehøyskole-takter. Vi skjønte hvordan det er å komme inn i den reality-boblen, men når man bor så tett på så spreke mennesker, så ser man jo at de er så beinspreke at man tenker over sitt eget liv og hvordan man selv ligger an, helsemessig. Det er ikke tvil om at dette er mennesker som har mosjonert hele livet.

Han fortsetter med at hvis det er én som spesielt har skilt seg ut, så er det Stenbakk:

– Mens de andre sov og tok en time til på øyet, så man hun beinfly ute for å gjøre seg klar til dagens økt. Så da tenker man sånn: «Kanskje jeg burde gjøre som Mariann, en gang iblant».

Vil inspirere andre

Til tross for at Stenbakk ser på hele opplevelsen som fantastisk, og vil inspirere andre til å bli med, har hun fortsatt forståelse for at det kan være mange som ikke tør.

– Det var jo veldig gøy. Men det er klart at det ikke er alle som vil være med på et slikt program, for det er veldig tøft. Jeg vil at de som sitter der hjemme i sofaen bare kan ta seg en tur ute i skogen, det er veldig viktig når man blir eldre. Du trenger ikke ta det så hardt som jeg gjør, sier hun lattermildt.

INGEN UNNSKYLDNING: Er du over 70, er det heller ingen unnskyldning til å sitte inne, mener Solbakken. Foto: God morgen Norge

– «Mesternes mester» er en lett versjon av «Norges sprekeste». Der sitter de med boccia og drikker rødvin på kveldene, mens her har vi klart å tyne dem på en gammel, nedlagt papirfabrikk, hvor de dro tømmerstokker og dekk, var oppe i 30-meters høye tårn og ikke visste hva de skulle våkne opp til. Så det er ingen unnskyldning heller hvis du er over 70, da burde du komme deg ut og bli litt som Mariann, skyter programlederen inn.

Ble overrasket

Siden produksjonen var usikre på hvor mye de skulle tyne deltakerne, var det en del forberedelser de hadde gjort på forhånd. For under innspillingen stod nemlig både Røde Kors og sykepleiere klare for å ta imot skadde.

– Vi så på eldre mennesker som en skjør ting man forsiktig måtte ta inn og legge klokken ni på kvelden. Livet er ikke over når du er 77, det har så vidt begynt, forteller Solbakken.

27. juni var det premierefest. Til tross for at alle har holdt kontakten siden innspillingen, legger ikke Stenbakk skjul på at det blir ekstra fest når hele gjengen samles igjen for å se tilbake på oppholdet;

– Jeg gleder meg så ille til festen, det blir kjempegøy! Vi kommer fortsatt til å treffes etter alt det her, det er klart.

«Norges sprekeste» hadde premiere mandag 27. juni på TV 2 klokken 20:00.