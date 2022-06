Forbrukerøkonom advarer: – Dette er ikke tidspunktet å komme skjevt ut

Prisene øker, både på mat, drivstoff, strøm – og ferier.

Inkassoselskapene ser at folk som aldri tidligere har hatt saker hos dem, havner i deres systemer. Dette samtidig som at ferien i år kan vise seg å bli dyrere enn man hadde tenkt

Samtidig viser en undersøkelse gjort av Sparebank 1 at mange, kanskje så mange som seks prosent av oss, planlegger å dra på ferie på kreditt.

Det gjør både forbrukerøkonomer og inkassobransjen bekymret.

Betaler på fjorårets ferie

Geir Grindland i InkassoPartner sier de ser stadig flere inkassosaker på gamle ferieturer.

BEKYMRET: Geir Grindland er bekymret for pågangen av inkasso-saker som kan komme over sommeren. Foto: InkassoPartner

– Vi ser at mange flere enn normalt fremdeles betaler på fjorårets ferie, nå som en ny sommer står for tur. Det er en veldig bekymringsfull trend, sier Grindland.

Han sier trenden de siste månedene har vært at folk virker å ha brukt opp bufferen sin, og at stadig flere får saker hos inkassoselskapene.

– Stadig flere lever på lånte penger og betaler for gammel morro. Det er mange som tidligere aldri har hatt noen betalingsproblemer, som nå har vippet over til å ikke klare å betale regningene sine, sier han.

– Dropp ferien

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank er tydelig på hva du må gjøre dersom du ikke har penger til årets ferie.

FORBRUKERØKONOM: Thea Olsen i Danske Bank. Foto: Sturlason AS Polyfoto

– Dropp den dyre ferien, sier hun til TV 2.

Olsen sier særlig foreldre med barn ofte føler på at de må gi barna sine sydenturer og gjøre ting som koster mye penger i ferien.

– Samvittigheten spiller veldig inn her. Da tenker jeg det er viktig å huske at ferie like godt kan være å bade i sjøen, gå en tur på fjellet og spille et brettspill. Jeg forstår at mange har behov for å gjøre noe annet etter to år med pandemi, men man må tenke seg om, sier hun.

Dette er forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 enig i.

– En enkel og god tommelfingerregel er å ikke bruke mer penger på ferien enn du har råd til. Hvis det er litt trangt nå, er det bedre å senke ferieambisjonene i år og heller spare litt ekstra til ferien neste sommer. Heldigvis må man ikke reise langt og dyrt for å ha en bra ferie, sier Gundersen i en pressemelding.

Mange er bekymret

Olsen er tydelig på at det å komme skjevt ut nå, kan bli svært alvorlig.

– Vi vet det kommer en høst med rentehevinger og prisvekst. Nå er ikke tidspunktet for å komme skjevt ut, man må forberede seg på det som kommer. Det å betale med kredittkort fordi man ikke har råd, det må man ikke gjøre, sier hun.

Fakta: Slik får du en rimeligere ferie Hvis du har mulighet – ta ferien utenom høysesongen. Da er det som regel mye rimeligere å reise.

Se etter billigere overnattingsmuligheter. Gjør research og sammenlign priser hos flere.

Lage niste til reisen og på utflukter.

Lag maten selv og spis færre måltider ute.

Bruk rabatter og tilbud du får som medlem av ulike organisasjoner og kundeklubber.

Velg kollektivtransport fremfor taxi eller leiebil.

Kilde: Sparebank 1

Danske Bank har gjennomført undersøkelser blant sine kunder, som viser at rundt halvparten er bekymret for sin økonomi.

– Hvis man kommer skjevt ut nå, kan dette bli en snøball som bare vil rulle og vokse seg større, og det kan bli vanskelig å komme seg ut av situasjonen, sier hun.

– Havner utenfor samfunnet

Grindland sier konsekvesene blir store dersom man til slutt blir sittende med større gjeld og høyere regninger enn man klarer betale.

– Betalingsanmerkninger blir veldig hemmende. Du havner utenfor samfunnet. Du vil slite med å få lån, forsikringer, leie et sted å bo, få et mobilabonnement og så videre, sier han.

Han frykter for at inkasso-selskapet vil få svært mye å gjøre utover høsten.

– Det er mange som bare akkurat klarer seg nå. En sommer der kredittkortet går varmt kan vippe dem over. Jeg tror dessverre vi vil få en eksplosjon av saker utover høsten, sier han.