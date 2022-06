Equinor skal levere mer gass til Storbritannia

Avtalen skal styrke britisk energisikkerhet de neste tre vintrene. Med den nye avtalen leverer Equinor over 10 milliarder kubikkmeter gass til Storbritannia per år, opplyser selskapet.

– I en periode med et krevende geopolitisk og makroøkonomisk bakteppe, med sterk etterspørsel etter naturgass, gjør vi i Equinor det vi kan for å eksportere så mye gass som mulig til markedet, sier Equinors direktør for gass- og krafthandel, Helge Haugane.

Storbritannia importerer rundt en tredel av sin gassforsyning fra Norge.

