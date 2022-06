Massemorder ville finne kjærligheten i TV-program

Rodney Alcala er en av de mest notoriske og beryktede seriemorderne USA noensinne har sett, og han sammenlignes med blant andre massemorderen Ted Bundy. Da han var på høyden av sin kriminelle løpebane, figurerte han på FBIs «Most Wanted»-liste og skapte frykt over hele landet.

Samtidig deltok han i det populære TV-programmet «The Dating Game», og vant.

Deltakelsen i programmet førte til at han for ettertiden har blitt kjent som «The Dating Game Killer», og han har høstet berømmelse for sin forferdelige drapsvirksomhet.

DELTOK PÅ DATING-TV: Rodney Alcala er kjent som «The Dating Game Killer». Her er han fotografert i retten i 2010. Foto: AP Photo/Nick Ut/ Ntb

Kidnappet jente

Rodney Alcala ble født i San Antonio, Texas, og han vokste opp med foreldrene og søsteren som var av mexicansk opprinnelse. Da Rodney var 11 år gammel, forlot faren den lille familien, og moren bestemte seg for å ta med barna for å prøve lykken i Los Angeles i stedet.

Hans sadistiske og voldelige natur ble først rapportert om tilbake til 1968, da han voldtok den åtte år gamle jenta Tali Shapiro, etter først å ha tatt henne med seg hjem til sin egen leilighet og banket henne med et stålrør.

Jentas liv ble trolig reddet ved at en årvåken forbipasserende, som så de to gå inn i leiligheten, rapporterte om en mulig kidnapping. Da politiet dukket opp, hadde Rodney ikke rukket å ta livet av henne, men han rømte og klarte å holde seg skjult for politiet.

Intelligent monster

Han vervet seg så i hæren, men stakk av etter å ha blitt diagnostisert med en personlighetsforstyrrelse da han var 17 år gammel. I følge en rekke avisartikler studerte han under navnet John Berger ved UCLA School of Fine Arts, og han var senere en av Roman Polanskis studenter i New York.

I en av rapportene fra studiene hans, framkommer det at han var svært intelligent, og at han hadde en IQ på 135.

Fikk mild straff

Alcala klarte å holde seg unna lovens lange arm, helt til han i 1971 ble gjenkjent som mannen på ettersøkt-plakater fra FBI, der Tali Shapiro hadde beskrevet utseendet hans i detalj. Han tilbragte tre år i fengsel for å ha overfalt Sharpiro, men ble aldri dømt for å ha voldtatt henne, ettersom foreldrene ikke ville utsette henne for den ekstra belastningen av å måtte vitne mot ham i retten.

Da han slapp ut, mishandlet han en 13 år gammel jente, og han var raskt tilbake bak murene i ytterligere to år, før han slapp ut igjen.

Første drap

Hans første registrerte drapsoffer ble flyvertinna Cornelia Crilley i 1971, som han rakk å ta livet av før han ble tatt for Sharpiro-saken. Og nå hadde han virkelig fått sansen for vold mot kvinner.

I 1977 var han igjen en fri mann. Riktignok med et betydelig kriminelt rulleblad, men det hindret ham ikke i å fortsette sin syke lidenskap. Studenten Elaine Hover, som var datteren til en populær nattklubb-eier i Hollywood, ble hans neste offer.

OFRE: Bilder av Cornelia Crilley, (venstre) og Ellen Hoover som ble myrdet av Rodney Alcala på 1970-tallet. Foto: REUTERS/David Handschuh/Ntb

Lokket med fotogafier

På merkelig vis klarte han å skaffe seg en jobb hos Los Angeles Times i 1978, og det var her han møtte noen av sine ofre. På dagtid jobbet han som skribent, og på kveldene lokket han unge jenter med at han jobbet for avisen- og lovet å ta profesjonelle bilder av dem, som de kunne bruke for å skaffe seg jobber.

Det massive bildearkivet hans ble senere brukt for å prøve å skaffe en oversikt over hans utallige potensielle ofre.

Ungkar nummer èn

Den 13.september 1978 startet som en dag full av forventninger og spenning for den sprudlende og positive Cheryl Bradshaw. Hun hadde pyntet seg med en utringet kjole, vært hos frisøren, og fortalt venner og familie om hvor spent hun var før deltakelsen i «The Dating Game»- der unge kvinner fikk spørre ut potensielle friere før de til slutt endte opp med å gå på date med èn av dem.

«Ungkar nummer èn», var en høy og kjekk mann, som svarte til Cheryls forventninger. I hvert fall ut i fra de ganske upersonlige, og relativt uskyldige spørsmålene som ble stilt i programmet. Programlederen beskrev ham som «en vellykket fotograf», som «mellom opptakene drev med fallskjermhopping eller motorsykkelkjøring».

Cheryl valgte ut denne mannen, Rodney Alcala, som sin utkårede til å gå på date med.

Men allerede backstage, etter at kameraene var slått av, syntes hun det var noe som ikke stemte, og hun bestemte seg for å likevel droppe daten. Det reddet trolig livet hennes. «Jeg begynte å føle meg dårlig. Han oppførte seg veldig ekkelt og jeg avslo tilbudet hans. Jeg ville ikke se ham igjen», fortalte Cheryl til avisen Sydney Telegraph i 2012.

Tilbød uforglemmelig date

Hvis prosedyrene for bakgrunnssjekk av deltakere til tv-programmet hadde vært av dagens standard, hadde produksjonen lett oppdaget at Rodney allerede hadde tilbragt tre år bak murene for voldtekten og mishandlingen av Tali Sharpiro, og at han var på FBIs «Ten Most Wanted Fugetives List».

Men Rodney slapp igjennom nåløyet, og han sjarmerte både Cheryl og TV-seerne med sitt kjekke utseende.

Tiden skulle vise at Rodney hadde drept minst fire kvinner før han deltok i TV-programmet.

Da saken mot han ble rullet opp, hevdet han å ha drept mellom femti og hundre kvinner før han ble tatt. Om Cheryls avvisning trigget et allerede skadet kvinnesyn ytterligere, fikk etterforskerne aldri noe ordentlig svar på. Men en ekspert på profilering av kriminelle mente det var sannsynlig.

Fulgte sin metode

Som mange andre seriemordere hadde også Rodney en foretrukket metode å pine og plage sine ofre på. Han var spesielt glad i å banke, bite og voldta kvinnene han hadde plukket ut. I tillegg likte han godt å kvele dem slik at de mistet bevisstheten, men uten at de døde, før han fortsatte på nytt igjen med samme mønster når de våknet til live igjen.

Slik kunne han holde på i timevis før han til slutt tok livet av kvinnene.

Da Rodey jobbet ved Los Angeles Times, rakk han å fotografere hundrevis av «modeller», og blant bevisene mot ham var et stort arkiv av bilder han hadde tatt. Disse ble brukt til å forsøke å komme til bunns i hvor mange- og hvem, han hadde tatt livet av.

Tusenvis av bilder

En av de som var heldige nok til å unnslippe Rodneys drapslister, var 17-åringen Liane Leedom, som fortalte at han hadde vist henne bildearkivet sitt da han skulle fotografere henne. I tillegg til bilder av en rekke kvinner, var det side på side med nakne tenåringsgutter i arkivene hans.

Politiet har etterhvert frigitt deler av arkivene til offentligheten, i håp om at noen kanskje vil kjenne igjen bildene. Enkelte av de som er fotografert, og som ikke ble utsatt for noe kriminelt, har stått fram med sine historier om møtet med massemorderen.

SERIEMORDER: Her er Rodney Alcala fotografert i 2005, i Orange County Superior Court i Santa Ana, California. Foto: Ygnacio Nanetti/The Orange County Register via AP/Ntb

Avgjørende drap

Da 12 år gamle Robin Samsoe forsvant på vei fra ballett-time ved stranden i Los Angeles i 1978, fryktet man det verste.

Den lille kroppen ble funnet tolv dager senere i grusveiene rundt en bakketopp. Robins venner fortalte politiet at en fremmed mann hadde tatt kontakt med dem på stranda, og spurt om han kunne ta bilder av dem. På bakgrunn av barnas vitneforklaringer kunne politiet raskt tegne en fantomtegning av mannen, som snart ble identifisert som Rodney Alcala.

Det ble igangsatt en større politiaksjon for å lokalisere ham, og i morens leilighet gjorde politiet oppdagelsen som skulle føre til at han ble sittende bak lås og slå resten av livet.

Som trofè hadde Rodney oppbevart øredobbene til 12-åringen, og i en oppbevaringsboks som moren hadde nøkkelen til, fant de Robins Samsoes øreringer.

24.juli 1979 ble han arrestert, og han slapp aldri ut av fengsel igjen.

Juryen ville ha dødsstraff

To ganger ble han dømt for sine forbrytelser, men begge gangene ble dommene kjent som ikke-gyldige. I 1980 fikk han for første gang dødsstraff, men Californias høyesterett underkjente dommen ettersom de mente at juryen var påvirket av at de allerede hadde kjennskap til Alcalas tidligere forbrytelser gjennom medias omtale av sakene han hadde sonet for tidligere.

Han ble sittende i fengsel i påvente av en ny rettssak, og i 1986 ville nok en jury at han skulle straffes med døden.

Men også denne dommen ble avvist. «Delvis fordi den andre rettsdommeren ikke tillot et vitne å støtte forsvarets påstand om at parkvokteren som fant Robin Samsøs kropp i fjellet var blitt hypnotisert av politietterforskere», skrev tidsskriftet LA Weekly i 2001.

Grusomheten kommer for en dag

Ettersom han ble betegnet som en livsfarlig mann, slapp Rodney aldri ut av fengselet igjen, men han ble sittende i påvente av en endelig domsavsigelse.

Med årenes løp ble metoder for etterforskning og stadig mer avanserte DNA-tester viktigere i politiets arbeid. I en lang rekke uløste saker, som ved jevne mellomrom ble analysert, dukket Rodney Alcalas DNA opp fra flere åsteder.

DNA-spor koblet Alcala til fire andre drap på kvinner. Og i 2010 ble han tiltalt for drapene drapene på Jill Barcomb (18), Georgia Wixted (27) i 1977, Charlotte Lamb (32) i 1978 og Jill Parenteau (21) i 1979.

Politiet antok at han sannsynligvis hadde tatt livet av langt flere kvinner, og et forferdelig estimat anslo at han muligens stod bak 130 uoppklarte drapssaker.

Var sin egen advokat

Da rettsaken mot Rodney Alcala endelig kom opp så sent som i 2010, var han fast bestemt på at han skulle forsvare seg selv, og han takket nei til advokat. Den bisarre utspørringen av seg selv i retten ble omtalt som en av de sykeste forestillingene man hadde sett i en amerikansk rettssak.

I et slags rollespill, hvor han både var advokat og klient, skiftet han mellom å stille spørsmål til seg selv med en autoritær og dyp stemme- og å svare med en mer avslappet tone. Han startet utspørringen av seg selv med å si: «Rodney vil du være så snill å fortelle oss om håret ditt?»

FORSVARTE SEG SELV: Seriemorder Rodney Alcala kommer med sine siste argumenter under rettssaken hans. Alcala forsvarte seg selv, og ga en bisarr forestilling i retten. Foto: Michael Goulding/AP/Ntb

Ble dømt til døden

Deretter ga han et langt og utfyllende svar, der han forsøkte å fastslå at det tykke, bølgete og mørke håret han hadde i 1979, hadde sett ganske annerledes ut enn det skissen fra Huntington Beach-politiet hadde gått ut med dagen etter at Samsoe forsvant.

Det ynkelige forsøket på å forsvare seg selv, ble ikke møtt med annet enn avsky for handlingene han stod bak. For selv om han nektet for drapet på Samsoe, hadde han innrømmet å ha tatt livet av de fire andre kvinnene.

Rodney Alcala ble dømt til dødsstraff for drapene, og tilbragte sine siste år i fengsel.

RETTFERDIGHET: Robert Samsoe klemmer distriktsadvokat Matt Murphy etter at juryen dømte Rodney 9. mars 2010 i Santa Ana, California. Foto: AP Photo/Sam Gangwer/Ntb

LETTET OVER DOMMEN: Robert Samsoe og hans mor, Marianne Connelly med familiemedlemmer etter at juryen dømte Alcala til døden 9. mars 2010 i Santa Ana, California. Foto: AP Photo/Sam Gangwer/Ntb

Døde i 2021

Den kaldblodige massemorderen ble sittende i fengsel i påvente av at dødsstraffen skulle utføres, men rakk aldri å oppleve sin egen henrettelse. I juli 2021 døde han av naturlige årsaker på et sykehus i California. Da var han 77 år gammel.

Politiet har fortsatt ikke gitt opp håpet om at det en gang blir mulig å knytte Alcala til et titalls drap på kvinner som fortsatt er uoppklarte i USA, og bildearkivet hans blir stadig brukt i etterforskning.

SISTE BILDE: Arkivbilde fra 19. september 2005. «The Dating Game Killer» døde mens han ventet på henrettelse i California. Han døde av naturlige årsaker på et sykehus i San Joaquin Valley, California. Foto: AP Photo/David Handschuh/Ntb

Glad han er død

Hans første offer, Tali Sharpiro, er i dag 62 år gammel og har gått videre med livet sitt for lengst. Da hun fikk beskjeden om at mannen som voldtok og mishandlet henne da hun var åtte år gammel var død, uttalte hun:

«Planeten er et bedre sted uten ham, det er sikkert. Jeg vet det er forferdelig det som skjedde med meg, men jeg har aldri identifisert meg med det. Jeg har gått videre med livet mitt, så dette påvirker meg egentlig ikke», sa Tali Sharpiro til New York Times.

Kilder: RollingStone, NYTimes, LosAngelesTimes, Wikipedia, NationalEnquirer, 20/20, LA Weekly