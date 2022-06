– Jeg tok smertestillende hver dag

Over halvparten av norske kvinner bruker smertestillende tabletter hver måned eller oftere, viser en ny undersøkelse. Eirin Eriksen Horvei (29) brukte så mye smertestillende at hun i stedet fikk mer smerter og hodeverk.

En liter melk, poteter, koteletter - og en pakke Paracet og Ibux.

En ikke uvanlig handleliste for mange nordmenn, som bruker smertestillende tabletter jevnlig. Men tar man for mye og for ofte, kan det ha motsatt av ønsket effekt.

Det vet Eirin Eriksen Horvei mye om.

– På det meste tok jeg smertestillende hver dag i lengre perioder. Gjerne seks Paracet-tabletter på 500 mg om dagen, eller mer, en hel uke sammenhengende, sier Horvei.

29-åringen forteller at hun ofte hadde hodepine og har vært plaget av det siden hun var liten.

– Men da var medisinen mamma foreskrev meg enten søvn, vann eller mat. Når jeg ble eldre kunne jeg kjøpe Paracet og Ibux selv, og det ble en enkel løsning på hodepinen.

– En vond sirkel

Horvei mener hun fikk mer hodepine av å ta smertestillende så ofte som hun gjorde.

– Årsaken var at jeg ikke orket å ha vondt i hodet når jeg skulle treffe venner, gå på jobb eller skole. Det er en vond sirkel, sier Horvei.

At piller kan ha en motsatt effekt av det en ønsker, er godt dokumentert.

– Bruker du ofte smertestillende på grunn av hodepine, kan du faktisk ende opp med å få hodepine av legemiddelet, såkalt medikamentutløst hodepine. Dette gjelder uavhengig av hva slags type smerter du behandler, enten det er menstruasjonssmerter, hodepine eller annet, sier farmasøyt og fagansvarlig i Mia Meland i nettapoteket Apotera.

Horvei har nå kuttet forbruket av smertestillende tabletter til nesten null. Det var da hun var i første halvdel av 20-årene at hun selv mener hun overforbrukte pillene.

– Høyt studiepress

En ny undersøkelse YouGov har gjennomfør på vegne av Apoteira, viser at 52 prosent av norske kvinner bruker smertestillende tabletter som Paracet eller Ibux hver måned eller oftere.

Under halvparten av disse gjør dette i samråd med lege, ifølge undersøkelsen.

– Mange unge kvinner som tar mye smertestillende, tar dette ofte i forbindelse med høyt studiepress når man studerer, sier Meland.

Overdreven bruk av smertestillende tabletter kan gi flere uheldige bivirkninger på sikt.

Meland sier mange trenger oppfølging eller bedre behandling dersom man ofte føler behov for å ta smertestillende tabletter, og derfor bør oppsøke fastlegen.

– Smertestillende tabletter skal ikke brukes i mer enn 3-5 dager sammenhengende. Hvis du fortsatt har plager er det grunnlag for å snakke med legen, sier Meland.

Undersøkelsen ble gjennomført i mai 2022. Mer enn tusen personer over 18 år, et representativt utvalg av den voksne norske befolkningen, svarte på den.

FÅ HJELP: Farmasøyt og fagansvarlig i Apotera Mia Meland oppfordrer folk til å oppsøke lege om de ofte har smerter. Foto: Mario De La Ossa

Ønsker advarsel

Eirin Horvei mener det burde vært en advarsel på pakkene med Ibux og Paracet om de mulige bivirkningene.

– Det er viktig å gjøre folk oppmerksom på bivirkningene, sier hun.

Samtidig mener hun det er greit å selge smertestillende i dagligvarebutikker.

– Mange har vondt og trenger Paracet eller Ibux for å komme seg gjennom dagen, og det er bra de har den muligheten.

Men Horvei, som for tiden jobber som praktikant i TV 2, advarer de som overforbruker smertestillende. Selv kjenner hun flere:

– Jeg tror det er mange som meg som tar smertestillende for hodepine og så kan det bli en dårlig vane. Du må alltid ha det med deg i vesken eller lommen. Jeg stresset faktisk før om jeg hadde glemt å ta med meg Paracet, tenk om jeg fikk hodepine. Det var ikke bra, sier Horvei.

ADVARER ANDRE: – Det er viktig å gå til legen og finne svar på hvorfor du har vondt i hodet eller kroppen. Ikke gjør som jeg gjorde, advarer Eirin Eriksen Horvei. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Alvorlige bivirkninger

For hyppig bruk av legemidlet Ibux kan også føre til magesår og forverre hjerte- og karsykdom, nyresykdom og astma.

Man skal derfor være veldig forsiktig med å bruke Ibux ved disse tilstandene og spesielt unngå langvarig bruk.

Ved hyppig bruk av Paracet over lengre tid sammen med hyppig bruk av alkohol, kan det også føre til leverskader.

– Det verste ved overdreven bruk av smertestillende er jo at du ikke får riktig behandling, men det kan også øke sannsynligheten for å forverre skader og sykdommer i kroppen. En del tenker kanskje at det å ta Paracet er trygt, men det kan absolutt bli for mye, sier Meland.

Undersøkelsen viser også at flere unge voksne under 30 år bruker smertestillende sammenlignet med eldre voksne.

– Sitter du mye stille på kontor eller som student og opplever for eksempel nakkesmerter, trenger du kanskje egentlig å bevege deg mer eller gå til fysioterapeut. Det får man ikke fanget opp om du knasker smertestillende på egen hånd i stedet, sier Meland.

Vurderer tiltak

Morten Finckenhagen er spesialist i allmennmedisin og overlege ved Statens legemiddelverk. Han understreker at riktig bruk av smertestillende sjelden gir bivirkninger.

Läkemedelsverket i Sverige valgte i 2015 å forby salg av paracetamoltabletter i butikk fordi det hadde vært en økning i antall henvendelser om forgiftning. Det er per nå ikke aktuelt i Norge.

VURDERER ADVARSEL: Morten Finckenhagen, spesialist i allmennmedisin og overlege ved Statens legemiddelverk. Foto: Legemiddelverket

– Hva gjør Legemiddelverket for å begrense det høye Ibux-forbruket, tross alt viser undersøkelser et kraftig overbruk?

– Vi vurderer nå å merke pakningen med en advarsel, sier Finckenhagen.

Noen reseptfrie legemidler kan selges i dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner.

Den såkalte LUA-ordningen skal bedre tilgjengeligheten til velkjente reseptfrie legemidler og gi priskonkurranse mellom apotek og andre utsalgsteder.

Legemiddelverket mener i dag at det er uaktuelt å avvikle LUA-ordningen når det gjelder Paracet og Ibux.

– Norge er et langstrakt land og folk bor spredt, og noen med lange avstander til nærmeste apotek, sier Finckenhagen.