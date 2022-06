Det offisielle Norge og unge talenter feirer prinsesse Ingrid Alexandra

Torsdagens arrangement er regjeringens bursdagsgave til den kommende tronarvingen, og ble i vinter utsatt på grunn av pandemien.

– Endelig skal vi feire prinsessens myndighetsdag. Vi feirer samtidig en viktig milepæl i norsk historie, ettersom prinsesse Ingrid Alexandra er vår første kvinnelige tronarving. Jeg er glad for å ønske gjester fra hele landet velkommen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Følg hele feiringen på TV 2 Nyhetskanalen fra klokken 17.

Inviterer unge talenter

Regjeringen har lagt vekt på å invitere ungdom fra idrett, kultur, samfunnsliv og organisasjonsliv. Representanter for ungdommens fylkesråd og utvalgte ungdommer fra alle fylkene er alle representert på festmiddagen. Det samme gjelder lederne for ungdomspartiene og en rekke organisasjoner, lag og foreninger.

Blant de 19 representantene for kultur- og idrett er det et klart ungdommelig tilsnitt. Marie Ulven, kjent som Girl in red, alpinist Lucas Braathen, sjakklegende Magnus Carlsen og artist Ella Marie Hætta Isaksen er alle spesielt invitert. Flere artister skal bidra på festmiddagen. Blant dem, Eva Weel Skram, skuespiller Ina Svenningdal, Det Norske Jentekor, artisten Amanda Delara og forfatter Lars Saabye Christensen.

Det offisielle Norge er også tungt representert på gjestelisten til myndighetsfeiringen. Av regjeringens 19 ministre og statsråder er det bare utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) som torsdag ikke sto oppført på gjestelisten ved festmiddagen.

Alle landets statsforvaltere og fylkesordførere deltar også sammen med de parlamentariske lederne på Stortinget og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

Kritikk av stedsvalg

Regjeringen har høstet noe kritikk for at de valgte å legge arrangementet til et folkebibliotek. Det er første gang siden åpningen for to år siden at biblioteket holder stengt på grunn av et eksternt engasjement. Bystyrerepresentant for Rødt i Oslo, Sofia Rana, har spurt om ikke Akershus festning var ledig.

– Biblioteket i Bjørvika er for alle. Det skal ikke stenges fordi noen få privilegerte skal drikke champagne og spise kanapeer. Mange ungdommer og studenter bruker Deichman hver dag. Det er et kjempeflott kulturbygg, og jeg skjønner at det er stas for regjeringen å invitere til festmiddag der. Men de burde funnet et annet sted, sier Rana til Dagsavisen.

På lederplass kaller Dagbladet arrangementet for en «tonedøv bursdagsfest».

– Det er et merkelig valg av sted. Bibliotekene er kanskje erkeeksempelet på et sted som skal være tilgjengelig for alle, uansett status, bakgrunn og lommebok. I den gjeldende, nasjonale bibliotekstrategien slås det fast at «bibliotekene er demokratihus». Unntaket man gjør her, bryter ganske solid med det prinsippet, skriver Dagbladet.

– Tar hele biblioteket i bruk

Regjeringen opplyser til NTB at de ønsket en moderne ramme rundt feiringen av prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag.

– Deichmans hovedbibliotek i Bjørvika ligger i et moderne signalbygg i den nyeste av Oslos bydeler, men Bjørvika er også stedet der middelalderbyen Oslo vokste fram for over tusen år siden. Biblioteket i seg selv er en bærer av kultur, kunnskap og tradisjon, et sted for mangfold og inkludering. Derfor mener vi Deichman Bjørvika er fin ramme rundt feiringen, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse på Statsministerens kontor.

Hun sier de tar hele biblioteket i bruk, med kulturelle innslag utenfor hovedinngangen, i rulletrappen, i tredje etasje og i femte etasje hvor selve middagen finner sted.

– Det er et stort teknisk rigg som skal til, og det er behov for blant annet adgangskontroll og tekniske prøver. Derfor er det dessverre nødvendig å stenge biblioteket en hel dag. Men jeg vil understreke at det er 18 andre bibliotek i Oslo som holder åpent, så ingen er utestengt fra bibliotektjenester denne dagen, sier Hjukse.

Gallamiddag på slottet

For de fleste av statsrådene, alle parlamentariske ledere på Stortinget og mange av representantene for norske organisasjoner og samfunnsliv fortsetter feieringen av den kommende dronningen fredag. Da holder kongen og dronningen gallamiddag.

Gjestelisten avslører en massiv oppslutning fra alle europeiske kongehus med unntak av det britiske. Både det nederlandske kongeparet Wilhelm Alexander og Maxima, dronning Mathilde av Belgia og kong Felipe av Spania vil være til stede under gallamiddagen.

Hele den utvidede kongefamilien vil være til stede, inkludert prinsesse Astrid, fru Ferner og Marit Tjessem. Det samme vil Märtha Louises forlovede Durek og hennes tre barn.

