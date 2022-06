«Rådebank»-stjernen setter fyr på romanseryktene etter dette

POSERTE SAMMEN: ELLE har selv delt bilder fra onsdagens begivenhet, der Odin Waage og Ida Tolou posterte sammen for ELLES fotograf. Ida kom i en kjole fra TSH, med smykker fra Caroline Svedbom. Foto: Faksimile/Elle.no

Skuespiller Odin Waage og Maja Christiansen spiller kjæresteparet GT og Hege i «Rådebank», men på rosa løper til ELLE-festen i Oslo onsdag kom han i egen person, og han kom ikke alene.

Skuespilleren kom med artist Ida Tolou ved sin side, og det har satt fyr på spekulasjonene i sosiale medier.

På den anonyme sladder-appen Jodel ryktes det at de to er et par, og at de er blitt observert sammen ved flere anledninger.

Forlater intervjuet

Vi fikk en prat med Tolou på vei inn til ELLE-festen, og på spørsmål om hva slags relasjon hun har til Odin Waage, reagerer hun på følgende vis:

– Du, det…ehhh…Ja, smiler hun før hun snur seg og går.

Her blir artisten satt ut når hun får spørsmål om relasjonen til Odin Waage:

Odins manager, Emnet Kebreab ved Amara Pil, skriver i en melding til God kveld Norge torsdag at Odin ikke ønsker å kommentere saken.

Signert av Universal

I fjor kunne God kveld Norge melde at skuespiller Waage hadde signert med Universal Music.

– Det er vel ikke mer enn et par uker siden jeg signerte, men vi har vært i dialog i en måneds tid. Det er veldig stas, de er helt konge folk som jeg har veldig lyst til å lage musikk med, forteller han.

Startet som ung

25-åringen debuterte som ung skuespiller og fikk sin første rolle i den norske spillefilmen «Sammen» allerede som 12-åring. Han har også spilt i TV 2-serien «Hvaler», NRK-serien «Øyevitne», «Halvbroren» og TV-serien «Rekyl».

I 17-18 års alderen innså Waage at han ønsket å satse på skuespillerkarrieren.

– Det har vært en prosess fra jeg var 12, da jeg gjorde min første film, til jeg var 17, 18 år. Da bevegde jeg meg mer og mer mot skuespill, har han tidligere uttalt til God kveld Norge.

Ida Tolou på sin side er sanger og låtskriver fra Tromsø. Hun startet sin musikalske karriere i band, men gikk deretter solo med debutsingelen «Stay Away», og har siden gjort seg bemerket seg som artist. I 2021 ga hun ut låten «My Lover».