Post Malone: – Hun reddet livet mitt

I intervjuet med Sirius XM, åpner rapperen Post Malone (26) opp om sitt tidligere destruktive forhold med alkohol, og forteller at forloveden hans reddet livet hans.

Hjalp han gjennom tøff periode

– Det var en tøff tid. Jeg kunne ikke reise meg fra gulvet på flere uker, sa han i intervjuet.

Rapperen sier han husker at han følte seg fanget i sin egen verden. Han beskriver sin egen holdning som destruktiv og hadde problemer med å bli fortalt av andre hva han skulle gjøre, og tenkte at han kunne gjøre akkurat som han selv ville.

Etter hvert skjønte rapperen at han hadde behov for å snakke mindre og lytte mer. Gradvis ble han mer åpen for råd fra andre, blant annet forloveden hans, som hjalp han gjennom det han beskriver som en tøff periode.

I et intervju med Sirius XM, forteller Post Malone at han hadde et destruktivt forhold til alkohol. Foto: Hahn Lionel/ABACA

Jobber med å bli bedre

– Jeg møtte en virkelig vakker person som fikk meg til å føle meg som et menneske igjen. Hun reddet livet mitt, det er ganske episk, sa Malone.

Det var i det samme intervjuet at rapperen for første gang også kunne avsløre at han nylig hadde blitt far til ei datter, og at han faktisk var forlovet. Hvem hans utkårede er, har Malone valgt å holde hemmelig.

Da programlederen påpeker at dette er første gang Malone forteller at han har blitt far, og at han liker å holde ting hemmelig, svarer rapperen: «Jeg vil la henne ta sine egne avgjørelser».

I intervjuet fortalte rapperen at han at fortsatt jobber med seg selv, hver eneste dag, for å bli et bedre menneske.

– Alt vi kan gjøre er å prøve og ikke være en drittsekk, det er den gylne regelen, sa han.