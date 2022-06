Real Madrid-presidenten: – Derfor glapp Mbappé

Det er en drøy måned siden Kylian Mbappé-sagaen fikk sin slutt, men røyken har enda ikke lagt seg. Selv om 23-åringen har skrevet under på en kontrakt ut 2025 med PSG fortsetter pratet om en framtidig overgang til Real Madrid. Det endret seg absolutt ikke da Florentino Perez gjestet det spanske fotballprogrammet El Chiringuito onsdag kveld.

Real Madrid-presidenten er kjent for å snakke fra levra, og onsdagens gjesteopptreden var intet unntak. Mesterhjernen bak Super League snakket løst om hvordan franskmannen glapp for Los Blancos, og hvordan utenomsportslige faktorer påvirket unggutten.

– Det var ikke lett for Mbappé å bli ringt opp av Frankrikes president, som sier at han ikke skal forlate klubben. Samtidig har du Qatar som tilbyr deg helt elleville ting. Det var derfor han endret på beslutningen sin.

PSG er eid av Qatar Sports Investment. Formannen i firmaet, Nasser Al-Khelaifi, er også president i hovedstadsklubben. Ifølge L'Equipe mottok Mbappé en bonus på rundt 1,5 milliarder kroner da han signerte sin nye kontrakt. Samtidig meldes det om en årlig lønning på mellom 420 millioner kroner, og helt opp til en milliard.

Det var en av fotballverdenens verst holdte hemmeligheter at den spanske giganten var interessert i Mbappé. Med en utgående kontrakt i PSG trodde de fleste at superstjernen skulle ta turen til laget han holdt med som barn, Perez inkludert.

– Mbappé sviktet meg ikke. Han sa, flere ganger, at hans drøm var å spille for Real Madrid. Men på 15 dager forandret alt seg - på grunn av politisk og økonomisk press. Han er veldig ung, og kan påvirkes. Drømmen hans måtte endre seg, og han valgte den enkle løsningen.

Det ser likevel ut til at fotballsupportere en dag kan få se franskmannen i hvitt. Perez er klar på at døren fortsatt er åpen i Madrid, men at en overgang må skje på deres premisser.

– Mye kan forandre seg på tre år, men jeg vil ikke ha denne versjonen av Mbappé. Jeg vil ha den ordentlige. Jeg har fortsatt respekt for ham. Men han er ikke større en Real Madrid - og det vil aldri forandre seg. Spillere som forstår det er alltid velkommen inn døren.

Det var ikke bare Kylian Mbappé som var et tema på spansk TV, det var også Erling Braut Haaland. Før beistet fra Jæren ble klar for Manchester City virket det som at Real Madrid var med i kampen om hans signatur. Det går Perez langt i å avkrefte.

– Mbappé-overgangen skapte ingen problemer for en potensiell overgang for Haaland, absolutt ikke. Vi har Benzema, og det var umulig å ha de to sammen. Vi kan ikke signere Haaland for å la han sitte på benken.