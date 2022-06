Advarer Haaland: – Den første kampen kan bli et bananskall

Erling Braut Haaland kan komme til å bøtte inn mål i sesongstarten. Det tror ekspertene etter at terminlisten for Premier League ble offentliggjort. Men den første kampen kan bli tøff, tror Yaw Amankwah.

Torsdag ble terminlisten for den kommende Premier League-sesongen sluppet, og den viser at Erling Braut Haaland kan få en pangstart på karrieren på Etihad.

For i tur og orden møter Manchester City West Ham (b), Bournemouth (h), Newcastle (b), Crystal Palace (h) og nyopprykkede Nottingham Forest (h) i de første kampene.

TV 2-EKSPERT: Yaw Amankwah. Foto: Eivind Senneset

TV 2-ekspert Yaw Amankwah tror den tidligere Dortmund-spissen kommer til å bøtte inn mål i sesongstarten. Men ikke nødvendigvis i den første kampen for sesongen.

– Den første kamp blir tøff. West Ham og David Moyes, som organiserer laget sitt godt defensivt, blir en tøff nøtt. Det er litt bananskall-tendenser over den kampen. Så har du Newcastle, som kan komme med en ny startoppstilling. De har jo budsjetter utover en annen verden, som også kan bli tøff, oppsummerer Yaw Amankwah, før han slår fast:

– Men det er et kampprogram som lukter mye mål, og mye Haaland-mål.

Ekspertkollega Mina Finstad Berg advarer imidlertid på å ta det for gitt at Braut Haaland kommer til å umiddelbart score mål for Manchester City. Men hun mener at alle forutsetningene er tilstede.

– Det er jo fryktelig vanskelig å spå hvordan den første perioden for Haaland blir i City, men mye taler for at han bare kommer til å bøtte inn mål. Hver gang han kommer på et nytt nivå, har han løst det veldig bra. Fra Eliteserien til Østerrike, og fra Østerrike til Dortmund. Han har selvtillit og ferdigheter til å stå med ti mål på de fem første kampene, poengterer TV 2-ekspert Mina Finstad Berg.

– Og med Kevin De Bryune som servitør, så ligger jo alle forutsetninger til rette for det. Samtidig er det jo en fordel for Braut Haaland at det er en myk start på sesongen, men det er også et nytt lag og nye lagkamerater han må tilpasse seg, minner eksperten om.

– Den kampen kan avgjøre mye

Yaw Amankwah mener at oppgjøret mellom Chelsea og Manchester City i nest siste serierunde kan avgjøre mye med tanke på om Haaland og de lyseblå fra Manchester vinner tittelen eller ei.

– Det kan umulig bli like tett som forrige sesong. Men det kan det bli en kamp som kan avgjøre tittelracet, gitt at City leverer som forventet, poengterer TV 2-eksperten.

– Det er en potensiell kjempekamp der, samtykker Finstad Berg.

Både Finstad Berg og Amankwah tror Braut Haaland kommer til å score over 20 mål kommende sesong.

TV 2-EKSPERT: Mina Finstad Berg. Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Tv 2

– Står mellom City og Liverpool

Finstad Berg spår at det blir en kamp mellom Liverpool og Manchester City om Premier Leauge-tittelen også kommende sesong.

– De to som knivet i toppen i fjor har gjort hver sin stjernesignering. Men det vil bli flere spillere ut og inn hos Manchester City og Liverpool. Så er spørsmålet om Ten Hag og hvor rask effekt han kan få i Manchester United. For meg er det umulig å spå hvor de ender på tabellen. Jeg tror City nummer én per nå, Liverpool nummer to. Så tror jeg Tottenham og Chelsea havner innenfor topp fire, med Arsenal nærmest med å blande seg inn der, spår TV 2-eksperten.

