Gjenåpner Vollen-saken: – Dette har fått store konsekvenser

I 2014 ble 30 år gamle Anna Kristin Gillebo Backlund drept av en 15 år gammel jente på en barnevernsinstitusjon i Asker.

Jenta ble det første barnet i Norge som ble dømt til forvaring, men nå er det bestemt at saken skal gjenåpnes.

Dette skyldes en ny rettspsykiatrisk rapport som slår fast at 15-åringen var psykotisk da hun begikk drapet og derfor var utilregnelig.

– Dette er som forventet, men det er likevel en lettelse og et skritt til i riktig retning, skriver forsvarer Cecilie Nakstad i en SMS til TV 2.

LETTET: Forsvarer Cecilie Nakstad er lettet over at saken nå er gjenåpnet. Foto: Ole Thomas Halvorsen

Har vært på psykiatrisk sykehus

Statsadvokat Erik Førde sier at det er helt i tråd med deres begjæring at saken nå gjenåpnes.

– Påtalemyndighetens påstand vil bli at gjerningspersonen dømmes til tvungent psykisk helsevern, sier Førde til TV 2.

Den domfelte har ikke sonet sin dom i fengsel, men vært innlagt på psykiatrisk sykehus.

– Hvilke konsekvenser har det fått for den domfelte at vedkommende ikke ble dømt til tvungent psykisk helsevern?

– Det er vanskelig å si om den gjenopptatte dommen har fått konsekvenser for domfelte. Vedkommende har tilbrakt tiden på et psykiatrisk sykehus, og der ville vedkommende vært også hvis dommen ble tvungent psykisk helsevern, sier Førde.

Forsvarer Cecilie Nakstad derimot er ikke enig i at dommen ikke har fått konsekvenser.

– Dette har fått store konsekvenser. Både forvaringsdommen og feildiagnostiseringen. Det har forringet min klients muligheter til forbedring, sier Nakstad.

INSTITUSJON: Den 15 år gamle jenta hadde flere voldsepisoder på institusjonen før hun drepte Backlund i oktober 2014. Foto: Torstein Bøe / NTB

Slik vil rettsaken bli

For familien til drepte Anna Kristin Gillebo Backlund er det en stor påkjenning at saken på nytt skal opp for retten.

– Det kom som en overraskelse, helt klart. Vi visste at forlengelse av forvaringsdommen skulle komme opp nå, men at saken skulle tas opp igjen, hadde vi ikke tenkt på overhodet, sa broren Amund Gillebo til TV 2 da forsvareren først begjærte saken gjenåpnet.

En ny rettsak vil i all hovedsak dreie seg om gjerningspersonens tilregnelighet, ikke detaljene fra drapskvelden.

– Faktum i saken er helt uomstridt. Det er ikke den delen av saken som ønskes belyst på nytt, sier Førde.

Avgjørelsen blir sendt til Høyesteretts ankeutvalg som skal peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken.

Drept på jobb

Det var natt til 28 oktober 2014 at Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept mens hun på jobb på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Asker.

Hun var eneste nattevakt på jobb og ble lurt inn på rommet til den da 15 år gamle jenta. Der ble hun først kvalt og deretter knivstukket en rekke ganger.

Etter drapet ble jenta sendt til kvinnefengselet på Bredtvet i Oslo. I de påfølgende månedene var hun innom psykiatrisk sykehus for å bli observert av spesialister som skulle vurdere om hun var utilregnelig eller ikke.

Det var uenighet om jenta var psykotisk, men de rettsoppnevnte sakkyndige mente at 15-åringen kunne straffes. Jentas forsvarer Cecilie Nakstad har hele tiden ment at hun har vært psykotisk.

– Nå kjenner jeg først og fremst på en stor lettelse over at en dom, som jeg hele tiden har ment har vært uriktig, ser ut til å bli gjenåpnet. Da får vi forhåpentligvis en riktig slutt på dette, sa forsvarer Cecilie Nakstad til TV 2 for to uker siden.