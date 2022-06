Alarmen går fem ganger om dagen – én ting skaper bekymring

Sommeren og fellesferien er i anmarsj. Med åpne grenser og en feriesulten befolkning ventes det full aktivitet i turistbransjen, så vel som ute i naturen. Nå forbereder Røde Kors Hjelpekorps seg på det som kan bli en sommer med særlig stort behov for førstehjelp og leteaksjoner, både på fjellet, på vannet og i skogen.

– Vi har omtrent fem oppdrag per dag. Vi er beredt på at det blir flere dette året. Mange ferierer i Norge, og vi har sett at det kommer stadig flere turister, sier president i Norges Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll.

SOMMERBEREDSSKAPSKLAR: President i Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll deltok justis- er spesielt opptatt av at alle må kunne førstehjelp. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han har med seg justis- og Beredskapsminister Emilie Enger Mehl på søk- og redningsdemonstrasjon ved Ulsrudvannet i Oslo - for torsdag åpner offisielt sommerberedskapen.

– Vi er avhengige av frivillighet. Den er en bærebjelke, sier hun til TV 2 mens hun gjør seg klar til å dra ut på øvelse med hjelpekorpset.

BÆREBJELKE: Justisminister Emilie Enger Mehl sier frivilligheten er en bærebjelke. Her er hun sammen med president i Røde Kors Thor Inge Sveinsvoll (t.v.) og nestleder i Hjelpekorpsets landsråd, Kenneth Gulbrandsøy (t.h.). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fem ganger om dagen

– Et av problemene er at folk drar ut på turer de ikke har utstyr til, eller de kjenner ikke lokale forhold eller vær. Det er viktig å ha litt å gå på når man planlegger tur, sier Sveinsvoll.

I år venter han størst belastning der det er flest turister, enten det er på fjellet, ved sjøen eller i skogen. Sveinsvoll poengterer at selv om de har seks tusen frivillige over landet, så trenger de flere: Behovet for frivillige er større i år enn noen gang tidligere.

I 2021 deltok hjelpekorpset på hele 1773 søk og redningsoppdrag, et rekordhøyt antall. I tillegg har frivillige i Hjelpekorpset avlastet sykehusene ved å kjøre 3832 ambulanseoppdrag på vei i 2021. Også dette var en økning fra 2020, står det i årsrapporten. Og nå forventer hjelpekorpset altså en ytterligere økning.

MANGE OPPDRAG: I 2021 deltok hjelpekorpset på hele 1773 søk og redningsoppdrag, et rekordhøyt antall. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Tør ikke gi førstehjelp

Ute i Østmarka har frivillige i hjelpekorpset allerede funnet posisjonen til kvinnen justisministeren skal få være med på å redde. Det er en øvelse denne gangen, men situasjonen er veldig vanlig: Et benbrudd i ulendt terreng, der personen som trenger hjelp kan være vanskelig å finne.

– Vi trenger folk som kjenner kart og terreng, sier Enger Mehl.

Sveinsvoll på sin side er opptatt av at mange nordmenn, også de som ikke bidrar som frivillige, ikke kan førstehjelp.

– 1 av 5 tør ikke å gi førstehjelp i det hele tatt, og mange vet ikke hvordan de skal behandle sår- og brannskader.

Han påpeker at det å kunne førstehjelp er en tjeneste man gjør sine nærmeste: de aller fleste ulykker skjer i eller nær hjemmet.

VELLYKKET: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en søk- og redningsdemonstrasjon ved Ulsrudvann i Oslo i anledning den offisielle åpningen av Røde Kors sin sommerberedskap. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Unikt i verdenssammenheng

– Det er unikt i verdenssammenheng at beredskapen er bygget opp med dugnad, sier Sveinsvoll.

Også justisministeren er opptatt av den frivillige innsatsen:

– Vi har en fantastisk ressurs i den frivillige redningstjenesten, sier hun.

REDNINGSDEMONSTRASJON: Torsdag deltok justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en søk- og redningsdemonstrasjon ved Ulsrudvann i Oslo i anledning den offisielle åpningen av Røde Kors sin sommerberedskap. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hjelpekorpset trenger alltid flere frivillige, og Sveinsvoll er glad for alle som kan hjelpe.

– Vi har 6000 frivillige som har gjennomgått opplæringen.

De frivillige kurses i forstehjelp, samband, søk og andre grunnleggende ferdigheter. Det viktige er at de klarer å ta vare på egen sikkerhet før de drar ut i felt for å hjelpe andre, sier Sveinsvoll, som alltid ønsker seg enda flere frivillige.

Mehl fikk prøve seg i alle disiplinene under redningsøvelsen i skogen i dag, og var imponert over den dugnadsbaserte beredskapen.

– Vi har en fantastisk ressurs i den frivillige redningstjenesten, sier hun.