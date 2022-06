Dette vet vi om visepresidentens dramatiske døgn: – Heng Mike Pence

De offentlige høringene om stormingen av Kongressen fortsetter torsdag ettermiddag, med Mike Pence i søkelyset. Eller rettere sagt: Hvordan Donald Trump både offentlig og privat forsøkte å presse Mike Pence til å trosse grunnloven.

Hovedpersonen selv vil ikke vitne torsdag. Det vil derimot Pence sin tildigere advokat Greg Jacob og tidligere dommer Michael Luttig. Det er på forhånd varslet nye detaljer om Donald Trumps siste, utrolige forsøk på å klamre seg til makten. I tillegg vil man høre mer om Mike Pence sine dramatiske døgn før og under 6. januar, hvor Trump-tilhengere truet ham på livet.

– President Trump forsøkte utrettelig å presse Pence, både offentlig og privat. Visepresidenten var lojal mot Donald Trump i fire år, men visste at den amerikanske grunnloven var viktigere, sa Liz Cheney under forrige ukes høring. Mens det er ventet mye ny informasjon torsdag, vet vi allerede en god del om både planen og den daværende visepresidentens urolige døgn.

KOMITEEN: Liz Cheney har varslet nye detaljer fra hvordan Donald Trump forsøkte å presse visepresidenten til å omgjøre Joe Bidens valgseier torsdag.) Foto: Mandel Ngan/AFP

Dette var planen

Etter å ha gått på gjentatte tap i domstolene, klekket Donald Trump og advokat John Eastman ut en desperat plan for å endre valgresultatet. Komiteen mener duoen gjentatte ganger ba daværende visepresident Mike Pence til å avvise Joe Bidens valgseier, som Kongressen formelt skulle godkjenne 6. januar 2021.

To dager før angrepet mot Kongressen ble Pence innkalt til et hastemøte i Det ovale kontor hvor han ble presentert for planen, som et av komitemedlemmene ifølge Associated Press omtaler som en «alvorlig trussel mot demokratiet».

Jusprofessor ved Chapman University, John Eastman, baserte planen på det omstridte presidentvalget fra 1876. Her sammen med Rudy Giuliani. Foto: Jim Bourg/AFP

Det er visepresidentens jobb å lede seremonien i Kongressen, og Eastman var overbevist om at Pence ene og alene kunne avvise valgmennene fra viktige vippestater. Dermed kunne han også forhindre at Biden vant valget – stikk i strid med grunnloven.

Pence var skeptisk til forslaget, og forhørte seg med både advokat Greg Jacob og tidligere visepresident Dan Quayle om hva hans rolle egentlig var under samlingen i Kongressen. Samtidig fortsatte Trump å øke presset mot sin kollega.

– Jeg håper Mike Pence stiller opp for oss, sa han under et valgmøte i Georgia, kun timer etter møtet i Det ovale kontor.

Varslet Secret Service

Dagen etter møttes Trump og Pence på nytt, men møtet endte ikke slik presidenten så for seg. Pence påpekte at han ikke hadde autoritet til å avvise velgerne. Han fikk støtte advokat Jacob, som ifølge Politico advarte om at planen kunne utløse en grunnlovskrise.

Visepresidentens stab fryktet avslaget kunne få alvorlige konsekvenser, og advarte Secret Service om at Pence sin avgjørelse snart ville bli offentlig kjent.

– Jeg mente det var viktig å i det minste la Secret Service vite at dette var i ferd med å bli en offentlig krangel, sa visepresidentens stabssjef Marc Short til CNN onsdag.

BEKYMRET: Stabssjef Marc Short var så bekymret for Mike Pences sikkerhet at han kontaktet Secret Service. Foto: Andrew Harnik/AP Photo

Hissig telefonsamtale

Da den store dagen endelig kom, nektet Trump å gi slipp på planen.

– Hvis visepresident Mike Pence stiller opp for oss, vil vi vinne presidentvalget, erklærte Trump fra sin nå deaktiverte Twitter-konto like etter klokken 01.

– Gjør det Mike, dette er tiden for ekstremt mot! fulgte han opp med noen timer senere.

Heller ikke dette overbeviste Pence, som i en siste telefonsamtale med Trump ga uttrykk for at han ikke kom til å gå med på planen. Det skal ha gjort presidenten rasende, ifølge general Keith Kellogg, som var tilstede under samtalen.

– Du er ikke tøff nok til å gjøre det, skal Trump ha sagt til sin visepresident.

AVVIST: Mike Pence skal ha avvist å følge Trumps plan under en telefonsamtale på morgenen 6. januar. Det likte presidenten dårlig. Foto: Alex Brandon/AP Photo

Etter telefonsamtalen dro visepresidenten til Kongressen for å lede seremonien, samtidig som han en gang for alle fjernet enhver tvil om hva han ville gjøre:

– Jeg vil gjøre min plikt for at vi skal åpne godkjenningene fra valgmennene fra flere stater, at vi hører på innvendinger fra senatorer og representanter, og at vi teller stemmene fra valgmannskollegiet på president og visepresident på en måte som er i samsvar med vår grunnlov, lover og historie, sa han i en uttalelse.

SEREMONI: Klokken 13.03 startet Mike Pence den formelle seremonien i Senatet. En drøy time senere måtte han fraktes i sikkerhet. Foto: J. Scott Applewhite

Ble fraktet i sikkerhet

Klokken 13.03 startet seremonien i Senatet, samtidig som Donald Trump talte til tusenvis av tilhengere et steinkast unna.

– Hvis Mike Pence gjør som han skal, vil vi vinne dette valget. Alt han trenger å gjøre er å sende valgmennene tilbake til delstatene, så blir jeg president og dere blir verdens lykkeligste mennesker, sa Trump til folkehavet.

TALE: Foran tusenvis av tilhengere ba Donald Trump sin visepresident nok en gang om å avvise valgresultatet, til ingen nytte. Foto: Evan Vucci/AP Photo

Derfra eskalerte ting raskt. Utenfor Kongressen begynte demonstranter å angripe politiet, som klokken 13.49 erklærte samlingen for opptøyer. Klokken 14.12 ble Mike Pence hastet vekk fra Senatet, mens stadig flere demonstranter brøt seg inn i Kongressen. En gjennomgang gjort at Washington Post viser at Pence på et tidspunkt ikke var mer enn 30 meter unna en gruppe demonstranter.

Sammen med familie og stab tilbragte Pence de neste timene i skjul, dypt nede i Kongressens kjeller. Visepresidentens livvakter forsøkte flere ganger å få ham ut av bygget og i sikkerhet, noe Pence nektet.

– Verden kan ikke se at visepresidenten forlater Kongressen i en bilkortesje. Dette er selve symbolet på demokrati, og vi skal fullføre jobben, skal Pence ha sagt til sikkerhetsvaktene.

TRUENDE: En demonstrant hadde med seg en galgeløkke, samtidig som hundrevis av andre ropte: «Heng Mike Pence». Foto: Mukul Ranjan/Reuters

– Heng Mike Pence

Mens Pence skjulte seg for rasende demonstranter, tok Trump til Twitter for å skjelle ut visepresidenten.

– Mike Pence var ikke modig nok til å gjøre det han skulle gjort for å forsvare landet og grunnloven vår, skrev presidenten klokken 14.24.

Twitter-meldingene nådde raskt ut til Trump-tilhengerne i og utenfor Kongressen, som begynte å rope: «Heng Mike Pence». En improvisert galge ble også fotografert utenfor bygningen.

GALGE: Noen av demonstrantene plasserte en improvisert galge utenfor Kongressen. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Ifølge Liz Cheney var Trump klar over ropene:

– Han svarte: «Kanskje har tilhengerne våre rett. Mike Pence fortjener det», anklager Cheney. Trump nekter selv for å ha sagt dette.

Fortsatte arbeidet

Pence skal selv ha kontaktet ledende politikere i Kongressen for å forsikre seg om at de var trygge, samtidig som han ringte Pentagon for å få en stans på opptøyene.

– Han ville at vi skulle sende militæret og nasjonalgarden for å få en slutt på situasjonen, sa general Mark Milley under sitt vitnemål i Kongressen.

Det skulle ta fire timer før Kongressen var tømt for demonstranter, og klokken 20 gikk Pence tilbake i Senatet med en tydelig beskjed:

– La oss fortsette arbeidet.

FULLFØRTE: Klokken 03.40 erklærte Mike Pence seg selv og Donald Trump for valgets tapere. Foto: J. Scott Applewhite/AP Photo

Klokken 03.40 lokal tid, over 14 og en halv time etter at seremonien startet, erklærte Pence valgresultatet i Bidens favør.

Angrer ikke

Halvannet år senere er Pence tydelig på at han er stolt av sine handlinger 6. januar 2021, og fortsetter å kritisere Trump og Eastmans desperate plan.

– Sannheten er at det knapt finnes noe mer uamerikansk enn tanken på at ett individ skal kunne velge hvem som blir USAs president. Presidenten tilhører det amerikanske folk, og det amerikanske folk alene, sa Pence under en tale i fjor.

Torsdag vil visepresidentens advokat Greg Jacob og dommer Michael Luttig vitne om Trump og Eastmans plan, som komiteen har stemplet som «åpenbart ulovlig».