Pappa Hauger: – Det er en ekstrem cocktail av følelser

Tom Erik Hauger har fulgt sønnens karriere hele veien. Det er ikke alltid like enkelt.

Dennis Hauger har allerede oppnådd store ting i sin første Formel 2-sesong med triumfer i både Monaco og Baku. Men pappa Tom Erik innrømmer at det kan ta på å følge sønnens knallharde løp.

– Det er beintøft. Det er en ekstrem cocktail av følelser. Det er adrenalin og du er redd det skal skje noe. Du vil han skal lykkes. Innimellom får jeg beskjed av konen at jeg må puste, sier Tom Erik Hauger til God Morgen Norge.

Se intervjuet i sin helhet i videovinduet øverst!

Det at faren har vært med hele veien, har gjort ting litt enklere.

– Vi har vært gjennom en reise. Fra vi kjørte i Norge der jeg var mekaniker, til han begynte å kjøre internasjonalt hvor vi jobbet tett sammen og alt var på engelsk. Så man får det litt puljevis.

– Men å kjøre i gatene mellom murveggene, vi var oppe i over 330 km/t i Baku. Man kjenner på det, sier Tom Erik, som er tilstede på alle løpene.

– Han så bare dumt på henne

Og reisen startet tidlig. Det var aldri noen tvil om hva som var Haugers store drøm.

– Han har alltid vært ekstremt interessert. Helt fra han var halvannet år. Han så på motorsport istedenfor Postmann Pat.

Som åtteåring kjørte Dennis sitt første løp. De fleste av hans konkurrenter var to år eldre, men det unike talentet vant.

– Min mor, som aldri har drevet så mye med idrett, spurte Dennis etter hans første løp om hva han tenkte på da han kjørte. Han så bare dumt på henne og sa: «Ingenting. Kun å vinne.»

– Han har alltid vært ekstremt fokusert på det han gjør.

– Han har et talent for å trene og jobbe hardt. Det har vært viktig. Han er først på banen og sist hjem fra banen. Han bruker ekstremt mange timer på en løpshelg med analyse og detaljer. Han noterer absolutt alt. Han pugger og jobber, så tar han noen «powernaps». Alt handler om det.

– Å snakke med ham under en løpshelg, det kan man gjøre litt i lunsjen og litt under middagen. Ellers er han bare i sonen i sin egen boble.

Om Formel 1-drømmen

Fortsatt er det ingen nordmenn som har tatt steget helt opp på motorsportens største scene: Formel 1. Det er ikke utenkelig at Hauger kan bryte også denne barrieren.

Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen mener nordmannen er i rute.

– Jeg tror Dennis ligger veldig godt an. Han kjører veldig bra og er en del av Red Bull-teamet. Jeg tror det er store muligheter for at han kommer til Formel 1.

– Han har et helt unikt talent. At han nå knekker koden og vinner løp er som forventet.

Pappa Tom Erik er ikke fremmed for tanken.

– Som pappa ville det vært enormt kult. Men det er vanskelig å sette ord på. Så jeg vet ikke om jeg klarer å svare på det før det forhåpentligvis skjer.