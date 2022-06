Første til å overtre de nye bestemmelsene

Onsdag kom de nye bestemmelsene for elsparkesykkel. Blant de nye reglene er et promilleforbud, med et promillegrense på 0,2.

Men det skulle ikke ta mange timene før første overtredelse kom. For i går kveld, klokken 19.25, rykket politiet ut til Hunndalen, etter melding om at en mann i slutten av 40-årene som muligens prøvde å stjele en elsparkesykkel.

Ifølge Per Solberg, operasjonsleder hos Innlandet politidistrikt, var mannen beruset da politiet møtte på han.

– Han er anmeldt for kjøring i påvirket tilstand på el-sparkesykkel, og for tyveri, sier Solberg til TV 2.

Og med det er mannen, ifølge Solberg, den første i Innlandet til å overtre den nye promilleregelen.

– Jeg forventer at det nye regelverket på promille vil ha en effekt, og at publikum blir mer oppmerksom på at ruskjøring på elsparkesykkel er straffbart, sier operasjonsleder.