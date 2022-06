Særlig én gruppe vil rammes ekstra hardt av renteøkningen

I forrige uke innførte USAs sentralbank den største renteøkningen siden 1994, da de hevet styringsrenten med 0,75 prosentpoeng.

Torsdag kommer Norges bank med sin rentebeslutning, og de fleste forventer en renteheving på enten 0,25 eller 0,5 prosentpoeng.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun tror mange kommer til å merke det på lommeboka når renta går opp så tett etter hverandre.

– Det vil ramme de som har boliglån hardt. I to år har vi hatt unormal lav rente, og det har gjort at veldig mange har lånt veldig mye, forteller hun.

I tillegg til boligeierne, tror Incedursun at rett og slett alle husholdninger vil kjenne det på økonomien, med tanke på de høye prisene på matvarer, drivstoff og strøm.

TØFFERE TIDER: Forbrukerøkonom Derya Inceursun tror nordmenn flest vil merke renteøkningen. Foto: Martin Leigland / TV 2

Sjekk strømavtalen

For å minimere utgiftene, tror forbrukerøkonomen det er viktig å se på de utgiftene du har.

– Undersøk om du kan få rimeligere rente på boliglånet, bedre avtale på strømmen og om du trenger alle forsikringer du har, råder Incedursun.

Hun understreker at ikke alle husholdninger har mulighet til å kutte på forbruket.

– Det er forskjeller på hva folk har å leve for. Det er familier som allerede har en stram økonomi og vil slite økonomisk.

Til de som sparer i aksjer, tror Incedursun at man bør sitte stille og følge den opprinnelige investeringsplanen.

– Det hører med aksjemarkedet at det er svingninger, sier hun.

– Det er klart det vil bite

Sjefsøkonom Øystein Dørum tror at en aggressiv renteøkning fra amerikansk side kan være positivt for Norge.

– En renteøkning som får prisveksten ned og veksten i amerikansk økonomi ned, kan like gjerne veie på den andre siden av vektskåla. Hvis det går svakere i verdens største økonomi med ringvirkninger, så er det mindre opplagt at rentetoppen i Norge vil bli like høy.

BETINGET OPTIMIST: Sjefsøkonom Øystein Dørym sier at det er på ingen måter utelukket at vi står foran et tilbakeslag, selv om han forholder seg optimistisk. Foto: Aage Aune / TV 2

Når en renteøkning på både 0,25 og 0,5 er en mulighet, tror Dørum at en økning på 0,25 er mest sannsynlig.

Dørum tror at de som har lav inntekt og er i starten av yrkeskarrieren med høy gjeld vil særlig merke renteøkningen.

– Det er klart det vil bite. Husholdninger vil få en dobbel smell fordi prisene også stiger. I mai hadde vi en prisvekst på 5,7 prosent, som er det høyeste siden 1988, forteller sjefsøkonomen.

Han ser ikke bare mørkt på hva dette vil bety for norske husholdninger.

– Vi sparte mye penger under pandemien. Folk flest beholdt jobb og inntekt, og sparte fordi de hadde mindre å bruke penger på.

Han sier også at vi har en svært sterk jobbvekst, slik at stadig flere får jobb og inntekt.