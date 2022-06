Kevin Spacey møter i retten i dag

Skuespilleren er siktet for seksuelle overgrep mot tre menn i Storbritannia.

Den amerikanske skuespilleren Kevin Spacey må i dag møte i retten i London, tiltalt for seksuelle overgrep mot tre menn.

Overgrepene skal ha blitt begått i perioden 2003 til 2013.

Den ene mannen hevder at han ble utsatt for seksuelt overgrep i London i 2005, mens en annen sier at han ble tvunget til sex mot sin vilje i 2008. Også dette skal ha skjedd i London.

Den tredje hevder at han ble misbrukt i Gloucestershire i 2013.

Spacey har benektet alle anklager mot ham, og har tidligere uttalt at han er «trygg» på at han kan bevise sin uskyld.

Skuespilleren har stått i hardt vær de siste årene; Spacey ble sparket fra «House of Cards» på grunn av anklager om seksuell trakassering og overgrep.

Det har blitt tatt ut søksmål mot Spacey, men han har aldri blitt dømt, og sivile søksmål mot ham har blitt henlagt.