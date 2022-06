Faren for kinostreik ikke over – mekling på overtid

Meklingsfristen gikk ut ved midnatt natt til torsdag, men Fagforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Virke har bestemt seg for å mekle på overtid.

Om partene ikke finner en løsning blir det streik fra arbeidstidens start torsdag. Hovedkravet er å øke lønnsnivået og sikre reallønnsvekst.

– Kinoansatte har et veldig lavt lønnsnivå og ingen tillegg for å jobbe på ubekvem arbeidstid. Vi har tro på at vi skal finne en løsning i meklingen, men uten en løsning som møter våre viktigste krav, så vil det ende i streik, sa Fagforbundets forhandlingsleder Karianne Hansen Heien i forrige uke.

Snittlønnen for kinoansatte er ifølge Fagforbundet 74 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn – rundt 400.000 kroner. Industriarbeiderne tjente i fjor 524.500 kroner i snitt.

– Vårt hovedkrav er å øke lønnsnivået og sikre reallønnsvekst, slår Fagforbundets forhandlingsleder fast.

Kinoene som rammes i første omgang, er Colosseum, Gimle, Klingenberg, Ringen og Saga i Oslo, Nova og Prinsen i Trondheim, samt Bergen kino og Drammen kino.