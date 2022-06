Levninger funnet nedgravd i området der journalist og ekspert forsvant i Amazonas

– Jeg har nettopp blitt informert av det føderale politiet om at menneskelige levninger er funnet på stedet der det er gjort graving. De blir sendt til analyse, tvitrer Brasils justisminister Anderson Torres.

– Vi fant levningene tre kilometer inne i skogen, sa han på en pressekonferanse onsdag. Videre sa Torres at det vil bli gjort flere pågripelser i løpet av kort tid.

Levningene er ikke identifisert, skriver Reuters.

Politiet sa tidligere, etter at en av de to pågrepne i saken var tatt med til leteområdet, at de ville holde en pressekonferanse onsdag kveld der det ville komme en viktig oppdatering om etterforskningen.

Brasilianske TV Globo siterer politikilder på at de to, som er brødre, har tilstått å ha drept og partert de to savnede.

Blodspor

57 år gamle Phillips og 41 år gamle Pereira ble sist sett 5. juni, på vei mot Atalaia do Norte i den nordvestlige delen av Brasil, nær grensene til Peru og Colombia. Området har vært åsted for voldelige konflikter mellom fiskere, jegere og myndighetene.

Den hovedmistenkte skal ifølge urfolk som var med Phillips og Pereira dagen før forsvinningen, ha truet dem med våpen. Det er funnet blodspor på båten til den hovedmistenkte, og det er også gjort funn av «organisk materiale» som tilsynelatende er av menneskelig opphav. Dette er sendt til analyse.

Internasjonalt nettverk

Myndighetene har sagt at ett av hovedsporene i etterforskningen har pekt ut et internasjonalt nettverk som betaler fattige fiskere for å fiske i Vale do Javari, noe som er ulovlig siden området er forbeholdt urfolk i Brasil.

Pereira har tidligere ledet den lokale grenen til den brasilianske urfolksetaten Funai og deltatt i flere operasjoner mot ulovlig fiske.

Phillips, som lenge har vært tilknyttet The Guardian, jobber for tiden med en bok om vern av regnskogen. Pereira er ansatt i den brasilianske urfolksetaten Funai.