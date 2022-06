Mannen som skjøt Reagan, er fri

John Hinckley Jr., som i 1981 skjøt og såret USAs daværende president Ronald Reagan, er fri for alle restriksjoner etter fire tiår med tett oppsyn.

– Etter 41 år, 2 måneder og 15 dager: endelig fri, skriver Hinckley selv på Twitter.

Hinckley tilbrakte nesten tjue år på et psykiatrisk sykehus etter at juryen konkluderte med at han hadde vært utilregnelig da han skjøt presidenten.

Etter 2003 har Hinckley tilbrakt mer og mer tid utenfor sykehuset, men med enkelte vilkår. Han måtte blant annet gå til psykolog og fikk restriksjoner på hvor og hvor langt han kunne reise.

President Ronald Reagan blir hjulpet inn i en limousin etter skuddene utenfor hotellet i Washington. Foto: Ron Edmonds / AP / NTB

Ifølge dommeren som rundt månedsskiftet innvilget Hinckley friheten, har ikke den nå 67 år gamle mannen vist tendenser til psykisk sykdom siden midten av 80-tallet, og har ikke vist voldelige tendenser eller interesse for våpen.

En faglig vurdering fra 2020 konkluderte med at Hinckley ikke lenger er noen fare.

Hinckley var 25 år gammel da han skjøt og såret Reagan utenfor et hotell i Washington. Reagans pressetalsmann James Brady ble såret. Han døde i 2014. En politimann og en Secret Service-agent ble også såret.

John Hinckley Jr. på vei til en domstol I Washington i 2003. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Hinckley led av akutt psykose, konkluderte domstolsapparatet på den tiden. Selv forklarte han at han gjorde det for å imponere den da 18 år gamle Jodie Foster, som han var sykelig opptatt av.

Han ble ikke funnet skyldig fordi han var utilregnelig, og han ble dømt til å underlegges behandling og restriksjoner fremfor fengselsstraff på livstid.