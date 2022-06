Fotballryktene: – I dialog om retur til Italia

Romelu Lukaku savner pastaen såpass mye at han kan forsvinne til Italia - igjen. Her er torsdagens fotballrykter!

Romelu Lukaku øyner en retur til Italia og sin gamle klubb Inter Milan. Spisskjempen fra Belgia har slitt etter sin tilbakekomst til Stamford Bridge, og Chelsea-manager Thomas Tuchel skal være villig til å låne ut spissen, som kom til Chelsea fra nettopp Inter før sesongstarten i 2021.

Det skriver den engelske avisen The Mirror. Den anerkjente overgangsjournalisten Fabrizio Romano skriver på Twitter at Milano-klubben fikk et lånebud på fem millioner euro avslått fra London-klubben onsdag.

En annen som kan se ut til å være på vei bort fra Premier League er Liverpool-spiller Sadio Mané. Senegaleseren har lenge vært linket til den tyske storklubben Bayern München, og skal allerede fått to bud avslått av årets tapende Champions League-finalisten. Nå melder flere tyske medier at Champions League-vinnerne fra 2020 skal komme tilbake med et nytt, og forbedret bud.

Fabrizio Romano hevder også at Liverpool-rival, Manchester United, kan komme til å miste Dean Henderson. Engelskmannen, som stort sett har spilt andrefiolin bak David de Gea i Manchester United-buret, kan nå være på vei til den nyopprykkede Premier League-klubben Nottingham Forest. Det skal være snakk om et lån med en kjøpsopsjon på rundt 200 millioner norske kroner.

Ifølge Daily Star kan Leeds-spiller Kalvin Phillips bli lagkamerat med Erling Braut Haaland i Manchester City. Den engelske landslagspilleren skal etter rapportene være svært lysten på en overgang til de ferske seriemesterne.

ETTERTRAKTET: Leeds Uniteds Kalvin Phillips. Foto: Rui Vieira

Byrival Manchester United vil også knytte seg til midtbanespilleren, men 26-åringen skal være mest lysten på en overgang til Pep Guardiolas mannskap. 50 millioner pund skal være nok til å lokke Phillips fra Leeds.

Arsenal er på jakt etter å spise kirsebær med de store i Champions League, og for å klare det, ønsker Arsenal-manager Mikel Arteta seg Leeds-ving Raphinha. Men de får kamp fra byrivalene Chelsea og Tottenham i kampen om brasilianeren, som etter rapportene skal koste rundt 48 millioner pund.

Barcelona er også interesserte, men ifølge velinformerte The Athletic skal den katalanske giganten slite med å få på plass økonomien for avtalen, da klubben har en stor gjeld hengende over seg.

En som kan havne i Barcelona er imidlertid Robert Lewandowski. Polakken fortsetter ikke i Bayern München, og flere veier peker til Catalonia for storscoreren. Spanske Marca skriver at spissen ikke hadde noe nytt å melde om klubbfremtiden sin da han ankom den spanske ferieøya Mallorca for litt ferie.