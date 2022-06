Tar kraftig oppgjør: – Folk liker å kommentere

32-åringen kommer til Bislett Games i sitt livs form.

– Jeg bare gleder meg skikkelig! smiler hun til TV 2.

Opptakten til Bislett Games har vært utrolig:

Under et Grand Prix-stevne i Sør Afrika i mars løp hun inn til personlig rekord på 400 meter.

I slutten av mai presterte hun endelig å komme under 52-blank på 400 meter flatt - før hun bare fire dager senere satte ny personlig rekord på 400 meter hekk med 54.99.

– Jeg har måttet ta noen valg som ga meg roen til utvikle meg. Jeg droppet innendørssesongen og dro i vinter til Sør-Afrika i åtte uker. Der konkurrerte jeg utendørssesong. Jeg skjønte tidlig at om jeg fortsetter å gjøre ting riktig, så blir dette bra. Og det har jo gått over all forventing, forklarer Kloster.

– Hadde jeg hørt på alle andre, hadde jeg vært ferdig for lengst

Endelig smiler hun. Men veien hit har vært lang.

Hun har flere ganger blitt bedt om å legge opp i de vanskelige periodene.

– Folk liker å kommentere. Det kan ikke alltid gå bra, men når man har hatt uflaks i flere år, begynner folk å sette spørsmålstegn ved deg. Hadde jeg hørt på alle andre, hadde jeg vært ferdig for lengst.

MOTGANG: Line Kloster under friidretts-EM i Berling i 2018. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Viten om at jeg ikke har fått trent som jeg ønsker, og ikke har fått utløp for mitt potensial, har gjort at jeg har vært villig til å stå gjennom dritt. Jeg fortsatte, og nå får jeg endelig en liten pay-off.

Kloster har tidligere snakket om kommentarene til NRK. Å endelig ha motbevist dem som tvilte, betyr mye Vidar-løperen.

– Blir du nesten litt rørt over måten du har slått tilbake på?

– Ja, men jeg skulle gjerne vært foruten det. Samtidig er det en del av det å drive med idrett. Hadde alle fått gjennomgå på den måten, hadde jeg ikke anbefalt å gjøre det. Det er bare utrolig deilig å stå her å si at folk tar feil.

Får skryt

Amalie Iuel har studert suksessen på nært hold.

IMPONERT: Amalie Iuel. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Hun har bare virkelig hatt en god sesong, innleder Iuel, før hun fortsetter:

– Jeg unner henne denne framgangen. Hun har vært gjennom mye skader, så det at hun endelig fikk en skadefri vinter og har kunne trene med god kontinuitet, er bare gøyalt, rett og slett.

Kloster ankommer Bislett Games vel vitende om at hun allerede innehar EM- og VM-kravet på 400 meter hekk.

– Det som er ekstra deilig når jeg ser tilbake på løpene mine, er at jeg ser at det er forbedringspotensial. Nå gleder jeg meg bare til å fortsette, sier Kloster.