Avaldsnes herjet - tittelforsvarer Vålerenga slet seg videre

For Vålerenga Kvinner holdt det akkurat mot sørlandslaget Amazon Grimstad.

Stine Brekken dukket opp ved nærmeste stolpe og fikk hodet på Agnete Nielsens innlegg fra høyre, og dermed måtte keeper Marie Aspenes kapitulere.

Amazon hadde noen store sjanser i første omgang, men etter noen bytter presset Vålerenga voldsomt i 2. omgang og kom til stadig større sjanser før laget omsider fikk uttelling.

Vålerenga var ikke alene om å slite. Rosenborg, som kom fra hjemmeseier over serieleder Brann foran et rekordpublikum, måtte nøye seg med 2-1-seier borte over AaFK Fortuna.

Hjemmelaget hadde 1-1 til det var spilt en drøy time, men da slo Maria Olsvik et innlegg som seilte rett i mål. Tidligere hadde Celine Nergård nikket RBK i ledelse, men Guro Hammer Røn utlignet.

Avaldsnes sliter tungt i Toppserien, men herjet i rogalandsoppgjøret mot Klepp og vant hele 7-0. EM-uttatte Karina Sævik scoret det fjerde målet etter å ha levert assist til de to første.

Selma Løvås (2), Evelyn Badu, Hanna Dahl, Sydney Blomquist og Trine Øirtzland scoret også.

Stabæk (1-0 over Røa) og Kolbotn (2-1 over Medkila) er også videre. Tre kamper startet senere.

(©NTB)