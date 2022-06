Wall Street endte i pluss etter trippel rentehopp

USA-børsene snudde etter nyheten om at landets sentralbank hever renten, men endte til slutt med oppgang.

Sentralbanken i USA hever renten med 0,75 prosentpoeng, som er den høyeste hevingen siden 1994.

Rentehevingen skjer på grunn av høy inflasjon, børsfall og en styrket dollar.

– Inflasjonen er langt høyere enn vårt mål på to prosent. Nå ligger den på 8,6 prosent, sa sentralbanksjef Jerome Powell under en pressekonferanse.

Beslutningen ble også merket på børsene. Da markedet stengte endte indeksene i pluss.

Dow Jones og den bredere indeksen S&P 500 gikk opp henholdsvis 1 og 1,46 prosent. Mens den teknologitunge Nasdaq-indeksen steg 2,5 prosent.

Da nyheten om rentehevingen kom falt indeksene, men da Powell talte steg de igjen og så slik ut:

S&P 500 steg 2,30 prosent

Nasdaq steg 3,40 prosent

Dow Jones steg 1,56 prosent.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell hadde på forhånd antydet en renteøkning på 0,5 prosent. At den ble enda høyere, er en erkjennelse av at sentralbanken sliter med å få kontroll over hvor raskt prisene øker, skriver nyhetsbyrået AP.