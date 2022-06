Jakob Ingebrigtsen om Bislett-publikummet: – Bråker så fælt

Med Karsten Warholm (26) ute med skade, er Jakob Ingebrigtsen (21) det fremste norske håpet under Bislett Games.

– Det er dumt det som skjedde med Karsten, men det blir veldig gøy å løpe på Bislett. Det er vel tre år siden sist det var publikum til stede, sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

Karsten Warholm fikk en verst tenkelig start på sin friidrettssesong, da han måtte hinke av tartandekket i Marokko med skade.

Det betyr at Jakob Ingebrigtsen blir det store norske trekkplasteret på Bislett torsdag kveld.

KLAR: Jakob Ingebrigtsen er klar for folkefest på Bislett. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Jeg tror ikke det påvirker veldig. Det presset han legger på seg selv, er mye større enn det ytre presset. Jakob kommer til å få hele Bislett i ryggen, sier storebror Henrik, som fungerer som leder for Team Ingebrigtsen etter bruddet med pappa Gjert.

Siste løp for VM

Jakob stiller til start på distansen en engelsk mil på Bislett, i det som blir hans siste løp for årets verdensmesterskap.

Allerede fredag bærer det ned til Flagstaff for Team Ingebrigtsen før teamet skal på precamp før VM-start i Eugene i midten av juli.

– Bråker så fælt

Under VM er planen å løpe 1500- og 5000 meter. Men først ser 21-åringen fra Sandnes fram til et fullsatt Bislett med vokale nordmenn til stede.

– Det er noe med det brølet, det bråker så fælt. Når du løper ut på sisterunde på Bislett Games, klarer du nesten ikke å høre deg selv tenke. Det har en sjarm. Hvis en kan lage litt show, kjempe om førsteplassen og i tillegg springe fort, tror jeg det kan bli gøy, sier han.

PUBLIKUMFRITT: Det blir noe annet enn tomme tribuner torsdag kveld. Her er Jakob i aksjon under Impossible Games i 2020. Foto: Cornelius Poppe

Med Warholm ute er Ingebrigtsen langt på nær redd for at presset skal bli for stort inne på OL-stadionet fra 1952 – snarere tvert imot:

– Jeg jobber på samme måte som alltid. En må sørge for å være godt forberedt.

– Liker du når alles øyne er rettet mot deg?

– Absolutt. Sånn er det når man prøver å bli best. Det er gøy at folk er engasjerte på veien.