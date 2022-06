– Kjempelettelse å se begge to i live

Fem kvinner satt på podiet, dagen før 400 meter hekk-konkurransen under Diamond League-konkurransen i Oslo. Deriblant to norske, og to fra Ukraina - Anna Rysjkova og Viktorija Tkatsjuk.

Hun ene: Anna Rysjkova tok ordet, og fortalte tilhørerne om hvordan det har vært å være ukrainsk fridrettsutøver de siste månedene.

Det hele ble en tøff seanse for de norske konkurrentene.

– Jeg har truffet på begge to i løpet av våren. Det har vært en kjempelettelse å se at de er i livet. Det kommer mye nærmere når du kjenner folk. Jeg håper at menneskeheten skulle kommet lengre, sier en rørt Line Kloster til TV 2.

Den norske kvinnen, som skal løpe mot Rysjkova på Bislett torsdag, var tydelig beveget da hun skulle fortelle om inntrykkene etter pressekonferansen.

Historien gjorde også inntrykk på Amalie Iuel.

– Det er jenter jeg har konkurrert mot i flere år. Begge er ekstremt tøffe som holder ut i en forferdelig situasjon.

For ukrainerne selv var det viktig å komme seg til Europa for å konkurrere igjen.

– Det var veldig tøft å forstå hva som skjedde i Ukraina da krigen brøt ut. Jeg måtte tenke på å være trygg, hjelpe min familie og mine venner. Jeg var ganske sikker på at min idrettskarriere var over. Men det var viktig for meg å dra til Europa for å snakke om krigen, og konkurrere, sier Rysjkova til TV 2.

Oppdateres!