Fra og med onsdag blir elsparkesykler definert som motorisert kjøretøy. Det medfører et ekstra krav for de som eier private elsparkesykler.

Som følger av at elsparkesykkel blir regnet som motorisert kjøretøy fra og med onsdag, blir det et krav om at alle eiere av elsparkesykler må ha ansvarsforsikring på lik linje med alle andre kjøretøy. Selskapene som leier ut sparkesyklene må ha forsikringen innen 1. september.

– Vil overraske private eiere

I tillegg må alle eiere av private elsparkesykler ha forsikringen innen 1. januar. Forsikringsselskapet If tror det vil bli en pris ikke alle er villige til å betale.

– Grunnen til forsikringskravet er at de kan volde stor skade. Samfunnet må vite at man er dekket av forsikring hvis en person, gjenstand eller eiendom blir skadet av kjøretøyet. Forsikringen dekker skade på andre, men også skader på deg som sjåfør og en eventuell passasjer, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i Forsikringsselskapet If.

Onsdag ble elsparkesyklene omklassifisert fra sykkel til motorvogn, og med det kom flere nye regler.

Innstrammingen kommer i kjølevannet av høye skadetall og økt konflikt mellom sparkesyklister og andre trafikanter.

Ansvarsforsikringene som etter hvert må tilhøre alle eiere av elsparkesykler er ikke ferdig utarbeidet ennå. Bransjen og selskapene jobber på spreng for å få svar på en del spørsmål som må være klart og en del juridiske avklaringer.

– Det har blant annet å gjøre med at de fra 12 år kan kjøre sparkesyklene. Da er du barn og tenåring, og det betyr noe i forhold til hvem forsikringen skal stå på, sier Clementz.

– Prisen vil bli betydelig

Prisen på forsikringen er dermed heller ikke fastsatt, men Clementz sier at han tror flere kommer til å bli overrasket.

– Vi kan si i dag at prisen kommer til å bli betydelig. Det kommer nok til å overraske en del fordi man ser på elsparkesykkel som et leketøy. Men nå er det et motorisert kjøretøy med skadepotensial.

Det er flere faktorer som spiller inn for å beregne prisen på en slik forsikring. Alder på fører, manglende hjelpåbud for voksne og brannfare er blant faktorene Clementz trekker frem.

– Legevakten har dokumentert mange og alvorlige skader på elsparkesykkel. Dette sammen med at en del har startet branner, vil si noe om risikoen, sier Clementz.

Limbo

Frem til forsikringen er på plass, sier Clementz at vi er inne i en «forsikringslimbo» hvor elsparkesyklene er omklassifisert til motorkjøretøy, men forsikringen ikke er på plass.

– Hvis du skader deg selv på elsparkesykkel i dag, kan du være dekket av en ulykkesforsikring. Du har gratis helsehjelp i Norge. Det kan finnes dekninger på innboforsikring og reiseforsikring, men der finnes det begrensninger i dekningssummen som er langt under dekningen på en ansvarsforsikring vil være, sier Clementz.

Dette er de nye reglene:

Promillegrense på 0,2.

Aldersgrense på 12 år.

Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn»

El-sparkesykler omfattes av bilansvarsloven, og en må derfor ha ansvarsforsikring. Denne endringen vil gjelde fra 1. september 2022 for utleide elsparkesykler og fra 1. januar 2023 for privateide.

Godt fornøyd

Overlege, Henrik Siverts, ved skadelegevakten i Oslo sier seg godt fornøyd med de nye reglene som har tredd i kraft.

Han viser til positive tall når det gjelder skadereduksjon fra de forrige regeljusteringene.

– Vi har allerede en reduksjon på 62 prosent bare i mai. Det vil si en reduksjon fra 85 skadde i mai 2022 sammenlignet med 219 i samme måned i fjor.

Til tross for at påbudet om hjelmbruk kun gjelder barn under 15 år, er Siverts raskt ute med å anbefale alle elsparkesykkel-brukere om å beskytte hode.

– Det fleste som sykler bruker jo hjelm, så det kan jo de som bruker elsparkesykkel gjøre også, sier han.

Overlegen opplyser om at hele en av tre ulykker på elsparkesykler er ansikt- og hodeskader.

I tillegg forekommer det arm- og benbrudd som i flere tilfeller må opereres. De verste skadene har resultert i dødsfall.

– Vi er selvsagt mest bekymret for de som får varige mén av å kjøre elsparkesykkel, sier Siverts.