Siroos fikk sjokk av sin egen legejournal - glad Legetjenester fjernes for godt

Legetjenester AS fikk sterk kritikk for samarbeid med politiet om tvangsretur av Siroos. Nå mister det omstridte private selskapet kontrakten, og det offentlige overtar helsetjenesten på Trandum.

– Det er veldig bra å høre, sier Siroos når han får nyheten om at Legetjenester AS på Trandum snart ligger på historiens skraphaug.

Vi treffer ham på gården til støttespiller og bonde Erik Asdahl på Årnes i Viken. Mehdireza Kabiriasl, som er den iranske asylsøkerens fulle navn, har lovlig opphold i Norge, men var nær ved å bli kastet ut av landet i februar.

Men nå er det Legetjenester AS på Trandum, som skulle bistå politiet med tvangsreturen, som blir kastet ut av Trandum i stedet.

Det fikk SV gjennomslag for i forhandlingene med Sp og Ap om revidert nasjonalbudsjett.

– Helsetjenesten på Trandum har vært under enhver kritikk, og at vi nå har fått lagt det inn under de offentlige helsetjenesten så vi får et tilbud som folk virkelig har behov for, det er en arbeidsseier for oss, sier SVs innvandringspolitiske talsperson Grete Wold.

SV-SEIER: Innvandringspolisk talsperson for SV, Grete Wold, sier det ligger hardt arbeid bak avtalen om helsetjenesten på Trandum i revidert. Foto: Martin Leigland / TV 2

Regjeringen blir nå pålagt av Stortinget å overføre ansvaret for helsetjenesten til Ullensaker og Hurdal kommune.

– At vi nå endelig har fått et gjennomslag for dette betyr utrolig mye for oss, men ikke minst for menneskene som berøres, sier Wold.

– Jeg er veldig glad for det partiet har gjort, sier Siroos

En legetime utenom det vanlige

TV 2 har tidligere fortalt at den iranske asylsøkeren fikk sjokk da han leste i sin egen pasientjournal at Legetjenester AS samarbeidet med Politiets Utlendingsenhet (PU) om å få ham tvangssendt til hjemlandet Iran.

Siroos sitter ved hagebordet på den vakre gården og blar igjennom den røde permen med pasientjournalen, mens bonden Erik bryter inn, peker og forteller om hva som skjedde noen dramatiske dager i starten av februar, da de begge fryktet det verste.

Den iranske kristenkonvertitten trodde han var oppsatt til en vanlig legetime hos Legetjenester AS på Trandum 3. februar, og ba på forhånd om å få en kopi av pasientjournalen.

Men i ifølge et notat i journalen skulle legen utføre et oppdrag for Politiets Utlendingsenhet (PU) bak hans rygg. PU trengte nemlig to helseerklæringer for å få tvangssendt Siroos til hjemlandet Iran dagen etter.

Politiets bestilte et «koronasertifikat» og en «fit-to-fly-erklæring» i forbindelse med den ordinær legetimen.

«OBS: Pas skal ikke gjort kjent med selve utreisen», het det i politiets anmodning til Legetjenester.

NOTAT: Mehdireza Kabiriasl viser fram notatet i pasientjournalen fra Legetjenester AS. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det er det vi på godt norsk kalle kjeltringstreker, sier den engasjerte støttespilleren.

Av fagfolk ble det hemmelige samarbeidet kalt uetisk. Legetjenester AS handlet i strid med de etiske reglene for leger, fastslo lederen for Rådet for legeetikk, Svein Aarseth, overfor TV 2.

– Det blir en rolleblanding, og det svekker tilliten til behandlende helsetjeneste i internatet, uttalte Aarseth.

– Jeg sa til dem mange ganger, dere er ikke politi eller saksbehandlere, forteller Siroos.

Kritikk gjennom mange år

Det private selskapet har hatt sammenhengende kontrakter med PU om å utføre legetjenester for de innsatte på utlendingsinternatet i nærmere 20 år, uten konkurranse.

Sivilombudsmannen, Tilsynsrådet for Trandum og Røde Kors er blant flere som har kritisert selskapet for en rekke forhold opp gjennom årene.

Sterke bånd til politiet har preget virksomheten, og ikke først og fremst hensynet til asylsøkernes helse, er gjennomgående i kritikken.

– Vi har i lang tid etterlyst en uavhengig helsetjeneste og bedre oppfølging av langtidsinternerte eller andre sårbare som blir sterkt preget av oppholdet på Trandum. At det offentlige nå skal ta over er en viktig seier for alle som har jobbet med denne saken, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Helsedirektoratet gikk i januar inn for at helsetjenesten skulle legges inn under Ullensaker og Hurdal kommune, men helsedepartementet ba deretter direktoratet om en ny utredning.

Men nå er det slutt på tålmodigheten til SV, og regjeringen har fått en klar frist på å avvikle dagens ordning.

– Legetjenester på Trandum skal være historie innen 1. juli 2023, det er en klar bestilling, understreker Wold.

Ledelsen i Politiets utlendigsenhet stiller ikke til intervju, men kommer med følgende kommentar i en epost:

«PU er positive til at den kommunale helsetjenesten overtar helsetilbudet på Trandum. PU har ingen holdepunkter for å si at Legetjenester har opptrådt uetisk.»



Gledelig nyhet

Lederen i Rådet for legeetikk mener det er på høy tid at det Legetjenester kastes ut av Trandum.

– Det synes jeg er veldig gledelig og på tide. Det er veldig fint at kommunene overtar, slik at helsetjenesten blir uavhengig av internatet, sier Aarseth.

Svein Aarseth er leder for Rådet for legeetikk Foto: Martin Leigland / TV 2

Det har vært et stort problem med rolleblanding i praksisen til Legetjenenester, der de noen ganger har vært behandlere og andre ganger sakkyndige, sier han.

Behandlingen av Siroos er et klart eksempel på hvordan det ikke bør være, påpeker han.

– Å både skulle ivareta ansvaret for behandling og taushetsplikt overfor pasienten, og samtidig skulle gi legeerklæringer til politiet om «fit-for fly» er veldig uheldig, og vil generelt svekke tilliten til helsesystemet, sier Aarseth i dag.

Tok avstand fra seg selv

Flere saker der Legetjenester har vært ansvarlig for helsen til asylsøkere har vakt stor oppmerksomhet, som Abassi-saken for tre år siden.

Selskapet vurderte at helsetilstanden til familien Abassi i Trondheim var god nok for tvangsretur til Afghanistan, og ble kritisert for at moren i familien Abassi ble satt på flyet til Istanbul i bevisstløs tilstand.

Familien fikk senere fått opphold i Norge.

TV 2 har gjentatte ganger bedt daglig leder Gunnar Fæhn i Legetjenester AS om svare på kritikken mot selskapet, uten å lykkes.

– Ingen kommentar, skriver han i en tekstmelding.

Fortsatt preget

Siroos satt på Trandum i over åtte måneder før Utlendingsnemnda (UNE) bestemte seg for å gå igjennom saken på nytt. Nye opplysninger gjorde at han fikk innvilget vern i Norge, men vedtaket gir ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Det over fire måneder siden han ble løslatt fra Trandum, men han sier at måten Legetjenester behandlet ham på preger ham fortsatt.

– Vi har det godt ute i det fri, sier Mehdireza Kabiriasl til Erik Aarseth. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Etterpå klarte jeg ikke å stole på noen, bare på Gud. Jeg ble veldig deprimert, men noen venner hjelper meg, og jeg skal snart begynne med behandling hos psykolog, forteller han.

Siroos understreker at han møtte mange hyggelige og hjelpsomme ansatte på Trandum, også i Legetjenester AS, og er takknemlig for at de hjalp ham med å holde ut.

– Jeg bor og jobber på denne gården, og har mange venner som støtter meg, så jeg skal komme meg på beina igjen. Jeg er en mann som har tro, alt skal bli bra, sier han.