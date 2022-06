Lover grep for å stanse stigende renter på statsgjeld

Etter et hasteinnkalt møte onsdag varslet banken at den vil utvikle en ny mekanisme for å bekjempe problemet.

Detaljene er ikke kjent, men det dreier seg om et «nytt anti-fragmenterings-instrument» knyttet til fornyelse av obligasjoner som utløper.

«Fragmentering» betyr i denne sammenhengen et sprik mellom rentene som ulike euroland må betale for å låne penger. Rentene på tiårige italienske statsobligasjoner har denne uken steget til over 4 prosent, det høyeste nivået siden 2014.

Også rentene på tyske obligasjoner har steget, men ikke på langt nær like mye. Rentene på tyske obligasjoner lå onsdag på 1,77 prosent.

Bakgrunnen for renteøkningen i obligasjonsmarkedene er at ESB har varslet høyere styringsrente og stanset støttekjøp av obligasjoner, som ble innført som et krisetiltak under pandemien.