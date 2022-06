Full splittelse i golfverden: – Opprivende

Den nyoppstartede LIV-touren er på alles lepper før sesongens tredje majorturnering, U.S Open.

Tirsdag satte flere golfinteresserte nordmenn kaffeskvetten i halsen da det engelske nettstedet inews.co.uk publiserte en sak om at Viktor Hovland muligens var nestemann som kunne bli annonsert som LIV Golf-spiller.

Litt senere på kvelden kom det kontante tilsvaret fra Hovland, noe Norsk Golf omtalte først.

«Jeg har ingen planer om å spille LIV-serien», kommuniserte Ekeberg-gutten ut via det norske golfforbundet.

Kompis Kristian Krogh Johannesen sier til TV 2 at Hovland «uten tvil har fått tilbudet», men at PGA-touren fortsatt er den mest attraktive plassen å spille golf for 24-åringen.

– For ham er det ikke noe tvil, så lenge ikke de beste spillerne deltar der, sier Krogh Johannessen, som selv spiller på Challenge-touren, to nivå under PGA-touren.

KAMERATER: Golfspillerne Kristian Krogh Johannessen og Viktor Hovland (t.v.) under pressekonferansen på Kasumigaseki Country Club i Tokyo, Japan i forbindelse med OL. Foto: Lise Åserud

Tydelige verdensstjerner

Tidligere Masters-vinner Charl Schwartzel ble 4,75 millioner dollar, eller omlag 45 millioner norske kroner rikere, da han vant den første turneringen i LIV-touren i London forrige helg.

Oppstarten av den nye ligaen har ikke vært uten kontroverser. Alle som har takket ja, og kommer til å delta i den nye ligaen, blir ifølge en pressmelding fra PGA-organisasjonen suspendert. Uansett får de lov til å spille U.S Open som går av stabelen i Boston, Massachusetts.

Verdensstjerner som Rory McIlroy og John Rahm har tatt et tydelig standpunkt mot den nyoppstartede touren, finansiert av det saudiarabiske investeringsfondet.

– LIV betyr ingenting bortsett fra en haug med penger, har McIlroy blitt sitert på.

KRYSTALLKLAR: Rory McIlroy (t.h) er klar på hvor hans hjerte hører til: På PGA-touren. Viktor Hovland til venstre. Foto: Rob Carr

Fakta: Dette er Liv Golf Invitational Series En tour for 48 inviterte spillere, finansiert av det saudiarabiske statlige investeringsfondet

Åtte turneringer i Nord-Amerika, Europa, Asia og Midtøsten.

Mestrene blir kåret etter sju av turneringene. Den siste er en ren sesongfinale.

Det blir konkurrert både individuelt og for firemannslag.

Konkurransene går over tre runder. Alle får spille alt, det er ingen cut.

Premiesummen er 25 millioner dollar i hver av de sju innledende turneringene. 4 millioner går til den individuelle vinneren. Sistemann er sikret 120.000 dollar.

I finalen får vinneren 18 millioner dollar, under forutsetning av at han har deltatt i minst fire konkurranser.

For lag er vinnersummen på 5 millioner dollar de første rundene og hele 16 millioner i finalen.

Hva skjer videre?

– Det er ingen tvil om at det er en opprivende tid for internasjonale toppgolf på herresiden. Et av de større skiftene vi har sett - uansett idrett, sier ansvarlig redaktør i Norsk Golf, Tom Erik Andersen.

– Med å takke ja til LIV-golf sier man farvel til historikken og tradisjonstunge turneringer. I tillegg blir LIV-golf finansiert av et veldig tvilsomt regime. Jeg synes det er trist.

– Det blir utvilsomt spennende å følge med videre, fortsetter han.

KLAR TALE: Ansvarlig redaktør i Norsk Golf, Tom Erik Andersen Foto: Benjamin A. Ward

Krogh Johannessen synes det er vanskelig å spå framtida til golfsporten, men sier at det først og fremst er trist hvordan ting har utspilt seg.

– Det er litt todelt. Man skjønner de nest beste - fordi de har en mulighet til å sikre seg økonomisk for framtida. Men spillere som tjener mye fra før merker ikke forskjell om lommeboka blir litt større.

Hovland går ut klokken 19.14 torsdag og 13.29 fredag. Han spiller de to første dagene sammen med amerikanerne Justin Thomas og Tony Finau.