Krever at Arbeiderpartiet bøter på skaden

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) i Kristiansand får mandag besøk av både kommunalministeren og statsministeren. Det skjer i kjølvannet av regjeringens ønske om folkeavstemning for å reversere kommunesammenslåingen – stikk i strid med bystyrets vedtak.

Etter møtet med kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mandag formiddag var Ap-ordføreren klar.

– Vi har vel fått avdekket og slått fast at vi ser ganske ulikt på mange av tingene dette handler om. Men vi er enige om å fortsette dialogen.

Gjelsvik omtalte møtet som godt og kalte det en åpenhjertig samtale. Kommunalministeren innrømmer at det er læringspunkter i prosessen som har vært, blant annet kommunikasjonen.

VIL SPLITTE: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har lyst på folkeavstemning. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Ordfører Skisland har vært svært kritisk til at de ikke ble varslet om nyheten om folkeavstemning før den var offentliggjort. Men Gjelsvik mener de nå må se fremover.

– Det som er viktig å ha fokus på nå er hvordan vi kan ivareta dialogen i prosessen videre.

Tross ønske om dialog fra begge parter er Skisland like klar på at han ikke ønsker å bistå en folkeavstemning.

– For oss er det viktig å holde fast på at nå har vi brukt fire og et halvt år på å bygge et nytt hus og vi har ikke lyst til å rive ned igjen det.

– Misfornøyd

Skisland er også skuffet over hvordan eget parti har håndtert denne saken.

– Det er klart vi er misfornøyd over at vi ble lagt inn i den typer forhandlinger og at vi ikke ble informert om det heller. Her er det uro knyttet til hvordan Arbeiderpartiet sentralt håndterte dette.

– Dette er opprivende for Ap?

– Ja visst er det det. Og det sier noe om dramatikken i dette som jeg ikke tror sentrale politikere har sett omfanget av.

Nå forventer ordføreren at Arbeiderpartiet bøter på skaden. Men hva et slikt plaster på såret kan være, vil ikke Ap-ordføreren si noe om.

Ønsker skilsmisse

Kristiansand, Søgne og Songdalen ble i 2020 slått sammen til én storkommune. Motstanden har vært stor i de to sistnevnte kommunene, men bystyret i Kristiansand sa før jul nei til oppløsning.

Regjeringen har bekreftet at den ønsker en folkeavstemning om oppløsning, stikk i strid med bystyrets vedtak. Det har skapt sterke reaksjoner fra flere hold.

En folkeavstemning om å oppheve tvangssammenslåingen med Kristiansand fra 2020 skal ifølge regjeringens vedtak skje i forbindelse med kommunevalget i 2023.