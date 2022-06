Her reddes Rahul (10) etter 104 timer i bunnen av en brønn

Indiske redningsarbeidere har jobbet intenst i flere dager for å redde tiåringen. Natt til onsdag kunne de endelig trekke ham ut av det 24 meter dype hullet og få ham til sykehus.

Video fra stedet viser at gutten, som verken kan høre eller snakke, er våken mens han fraktes bort på båre.

– Sahu har blitt reddet på grunn av alles bønner og innsatsen fra redningsmannskapet, skriver statsminister Bhupesh Baghel på Twitter.

Her reddes gutt (10) opp fra brønnen

Giftige slanger og skorpioner

Jeetendra Shukla, leder av den lokale distriktsadministrasjonen, opplyser ifølge AFP at gutten ble hastet til et spesialistsykehus i distriktet.

Både soldater fra hæren og medlemmer av beredskapsstyrken for katastrofer har bistått i hjelpearbeidet.

Rahul Sahu falt ned i brønnen fredag mens han lekte utenfor hjemmet sitt i Chhattisgarh. Arbeidet med å få ham opp igjen har vært komplisert og omfattende.

Det ble gravd en dyp grøft ved siden av brønnen, og en tunnel som skulle føre inn til brønnbunnen. Redningsarbeidere har støtt på mange problemer som forsinket arbeidet.

Det var håp om at gutten ville bli funnet mandag, men arbeidet støtte på problemer.

Blant annet har de møtt på harde bergarter, giftige slanger og skorpioner, ifølge AFP. Været har også spilt inn.

BERGINGSARBEID: Det ble gravd en stor grøft for å redde ut en ti år gamle gutten. Foto: AFP

Ikke første gang

Avdekkede brønner er vanlig i indiske landsbyer, og fører ofte til dødsulykker som involverer barn.

I 2019 mistet en toåring livet etter å ha vært fanget i en brønn i fire dager i den nordlige delstaten Punjab.

Samme år ble et nesten to år gammelt barn reddet i nabostaten Haryana, etter å ha vært fanget i to dager