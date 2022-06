TV 2 erfarer: Ønsker seg Hansen som Haug-erstatter

Ifølge TV 2s opplysninger er Oslo-laget interessert i å kjøpe landslagskeeperen, som har kontrakt med Rosenborg ut 2023. Etter det TV 2 kjenner til har Hansen, som er fra Oslo, et ønske om å vende hjem. Vålerengas sportssjef, Joacim Jonsson, sier følgende om Hansen-linken:

– Vi er ikke klar over at han ønsker seg hjem, men hvis det er slik, ville det vært galskap om vi ikke forhører oss. Men han har kontrakt med RBK i 1,5 år til, og da må det i så fall løse seg først.

Hansens ønske om en Oslo-retur, i tillegg til at VIFs førstekeeper Kjetil Haug er på vei til franske Toulouse, er bakgrunnen for at Fagermo og co. nå sjekker opp muligheten for å hente 32-åringen til Intility.

Rosenborgs sportslige leder, Mikael Dorsin, ønsker ikke å kommentere saken. Trønderne skal imidlertid ikke være avvisende til et salg, men slik TV 2 forstår det ønsker de i utgangspunktet ikke å kvitte seg med kontinuitetsbæreren, spesielt ikke til en norsk konkurrent.

Hansen, som har mistet landslagsplassen til Ørjan Håskjold Nyland, kom til Rosenborg fra Odd før 2015-sesongen og har siden vært klubbens førstekeeper. I løpet av tiden på Lerkendal har burvokteren vært med på fire seriemesterskap og tre cupgull.

Hansen har ikke besvart TV 2s henvendelser onsdag.