– Jeg mangler tre fingre. Det er det som «feiler» meg.

16 år gamle Amalie Lorgen må smile litt der hun sitter i stua hjemme på Ellingsøy i Ålesund.

Hun er Sunnmøres beste keeper i sitt årskull. Har allerede spilt kamper for øyas herrelag i 6. divisjon. Og hospiterer hos AaFK Fortuna – som jakter opprykk til Toppserien.

Dette kunne vært en helt vanlig historie om en ambisiøs jente som forfølger drømmen om å bli fotballproff.

Men Amalie er et keepertalent utenom det vanlige.

– Målet er å bli så god som mulig og en gang leve av det, sier Amalie Lorgen - som hospiterer hos 1. divisjonslaget AaFK Fortuna. Foto: Martin Giskegjerde / TV 2

– Jeg begynte tidlig å spille fotball, men var egentlig ikke så interessert. Det var først da jeg begynte som keeper i 10-11-årsalderen at det ble veldig kjekt. Jeg var ikke så veldig god som utespiller, men da jeg kom i mål, følte jeg at det var noe jeg mestret, forteller hun.

– Men det var kanskje ikke naturlig at det var keeper du skulle bli?

– Nei, absolutt ikke. Jeg gjorde det først fordi alle andre gjorde det. Jeg tenkte ikke på at det var forskjell mellom dem og meg. Jeg var fast bestemt på at jeg kunne klare det samme som alle andre. Ingen sa at jeg ikke kunne få det til. Så jeg prøvde det. Og det funket.

Sliter med å skrelle poteter

Når Amalie står i mål, med keeperhanskene på, er det ingen som kan se at det er noe uvanlig med henne. Det skjer først når hun tar dem av.

TIDLIG KRØKES: Amalie Lorgen har spilt fotball hele livet. Men det var først som 10-11-åring at hun begynte som keeper. Foto: Foto: Privat

– Jeg mangler tre fingre på venstrehånden min. Det er bare det som "feiler" meg. Tror jeg, sier hun og ler.

Hun ble født med dysmeli. Det er betegnelsen på medfødt mangler på arm og/eller bein. Ifølge dysmeli.no skyldes dette manglede eller mangelfullt utviklet skjelett.

– Hvilke utfordringer gir dette deg?

– Skrelle poteter! Det går ikke. Men det er det eneste jeg ikke får til. Jeg har aldri hatt noen som har sagt til meg at jeg ikke får til ting, eller at det er noe jeg ikke kan klare. Så da har jeg prøvd, og det har funket. Det er bare det at jeg kanskje må jobbe litt ekstra med noen ting.

Et lite utspark fra utgangsdøren ligger løkka der hun har lagt grunnlaget for en karriere innenfor fotballen.

I en skråning med to hjemmesnekrede mål har hun tilbragt utallige timer opp gjennom barndommen. Sammen med pappa Sindre Lorgen – som selv har en fortid som keeper på Ellingsøy IL – har hun tatt plass mellom stengene for en liten treningsøkt med sine spesialtilpassede hansker.

HJEMMEBANE: På denne løkka, rett ved familiens hus på Ellingsøy i Ålesund kommune, har Amalie Lorgen tilbragt mange treningstimer. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2

– Der det skulle vært fingre så er det tomt ettersom jeg ikke har alle mine intakte, så jeg må derfor ha noe som forsterker. Jeg har skinner i venstrehansken, som gjør at jeg får bedre grep. Å holde en ball med venstrehånden er utfordrende, men det er ikke noe problem ettersom jeg er vant til det. Jeg har min egen måte å løse det på, og jeg bruker høyrehånden mer enn den andre.

–Hun er tøff!

Frode Fagermo er hovedtrener for AaFK Fortuna. Foto: Martin Giskegjerde / TV 2

En som ble svært overrasket over at keepertalentet har en fysisk utfordring, er AaFK Fortuna-trener Frode Fagermo. Amalie begynte å trene med 1. divisjonslaget for over et år siden utelukkende på grunn av hennes sportslige kvaliteter.

– Det gikk veldig lang tid før jeg visste noe om hånden hennes. Det var da hun kom og fortalte at Sunnmørsposten skulle lage sak på dette. Jeg hadde ingen anelse, sier han.

– Det er en fascinerende historie, samtidig som det sier litt om Amalie som person. Ingen hadde snakket om det hvis hun var høyrekant, men å være keeper med det nivået . . . hun er tøff. Som redningskeeper så kan man redde ballen med alle lemmer, men det som er ufattelig er at hun har så god gripeevne; at hun kan fange ballen, holde på den, til tross for at den ene hånden ikke er like sterk som den andre, fortsetter Fagermo.

Et forbilde

Hun trener med AaFK Fortuna et par ganger i uka, går til daglig på Idrettslinja på Latinskolen i Ålesund, og har store ambisjoner for fremtiden.

– Målet er å bli så god som mulig og en gang leve av det.

IVRIG: Som AaFK-supporter er det ekstra stas for Amalie Lorgen å trene med klubbens kvinnelag, AaFK Fortuna. Foto: Privat

– Kan din fysiske utfordring begrense karrieren din?

– Om noen mener det, så er det de som har problemer og ikke jeg. Det at jeg har dysmeli gjør meg ingenting. Hvis jeg ikke skulle nå så langt som jeg drømmer om, så er ikke det årsaken, men i så fall at jeg er generelt for dårlig og ikke god nok.

Hun vil uansett stå igjen som et forbilde.

– Det er kjekt å vise at det ikke spiller noen rolle hvordan du ser ut eller hvordan du er. Du får til alt du vil. Det er bare å prøve. Ikke la deg begrense fordi du er annerledes, sier den modne – og modige – 16-åringen til andre som er i lignende situasjon.

– Og så er det vel en fordel å ha en unnskyldning for å slippe å skrelle poteter?

– Haha. Ja, det er fint. Det nekter jeg. Da spiser jeg heller med skall.