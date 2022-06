Den 17. mai fikk Svend Andreas Aspaas igjen oppleve å få sitte på politimotorsykkelen til politibetjent Inge Frydenlund – nøyaktig 22 år etter sist gang.



– Jeg var like stolt nå. Ja, kanskje enda mer stolt enn den gangen, smiler Aspaas til Politiforum.

Han var seks år gammel da han ble løftet opp på en politimotorsykkel i Oslo den 17. mai i 2000.

– Jeg hadde en drøm om å bli politi da jeg var liten. Sånn ble det dessverre ikke, men det var stort å få lov til å møte og snakke med en politimann, og å få sitte på motorsykkelen hans, erindrer 28-åringen.

Tilfeldighetenes spill

At han skulle få gjenoppleve hendelsen på nasjonaldagen 22 år senere, og attpåtil på den samme polititjenestemannens motorsykkel, hadde han aldri forestilt seg. Det var tilfeldighetene som førte til at han igjen fikk sitte på et politimotorsykkelsete.

– Min far publiserte det gamle bildet av meg på motorsykkelen på Facebook i forbindelse med en bursdagsgratulasjon for et par år siden. Jeg har en barndomskamerat, Daniel, som jobber i politiet og kjører motorsykkel i Oslo. Daniel tok kontakt da han så bildet. Han så at polititjenestemannen på bildet var kollegaen hans, forteller Aspaas.

Covid ødela

Tilfeldighetene ville det slik at kollegaen, politibetjent Inge Frydenlund, skulle stå på akkurat samme sted den 17. mai 2020.

Den gang kom covid-19 i veien for det planlagte møtet, men tidligere i år plinget det igjen i mobiltelefonen til Aspaas.

– Daniel sendte melding og sa at de skulle stå på samme sted også i år. Jeg skulle på 17. mai-frokost to minutter unna, så det passet helt strålende. Det ble en kjempemorsom og hyggelig opplevelse, sier han.

Det har skjedd litt siden sist, med både motorsykkel, Svend og Inge. Foto: Privat

Inne i sitt 58. år

På plass i Parkveien bak Slottet, spurte han like godt om å få gjenskape bildet. Frydenlund var ikke vanskelig å be.

– Det var moro at vi klarte å gjenskape bildet på akkurat samme sted, sier han til Politiforum.

Frydenlund er inne i sitt 58. år, og sånn sett «på overtid» i en lang politikarriere som i all hovedsak har blitt tilbragt på to hjul. Opplevelsen fra årets 17. mai hadde han aldri vært med på før.

– Det er første gang jeg har gjenskapt et bilde, sier han, og fortsetter:

– Jeg har jobba på Tango siden 1991, og det er ikke så rent få unger jeg har løfta opp og ned på motorsykkelen. Det er min styrketrening på 17. mai! Min holdning er at om jeg har tid og anledning, så gjør jeg det. Det er hyggelig å kunne vise fram politiet fra den siden.

– Tusenvis av bilder

Mange ganger har han opplevd at det kommer folk bort for å fortelle at de har sittet på motorsykkelen som liten. De fleste har bilder av det også.

– Det tas jo tusenvis av bilder av oss. Mange politifolk ønsker jo ikke å bli tatt bilde av, men jeg innså fort at hvis jeg jobber i trafikken, er det bare å glemme det, smiler Frydenlund.

Når han ser tilbake på bildet fra 22 år siden, gjør han seg noen refleksjoner.

– Rent personlig synes jeg vi var litt stiligere da vi kjørte med skinn, men det er jo mer funksjonelt med goretex. Så er det godt å se at sykkelparken har blitt betydelig bedre siden da! sier Frydenlund.

