Thorsby pakket opp prisen, men kjente bare på avsky

Landslagshelten havnet i en «eksistensiell krise» og ville slutte med fotball. Motivasjonen for å fortsette fant han i kampen for å redde klimaet.

Morten Thorsby har allerede hatt en fotballkarriere mange kan misunne ham.

Han er fast i landslagstroppen til Ståle Solbakken og startet 35 av 38 seriekamper for Sampdoria i Serie A sist sesong (de tre gangene han ikke startet var han enten suspendert eller skadet).

KVIET SEG FOR LANDSLAGSSAMLING: Morten Thorsby ville ikke bruke samme vest som den Martin Ødegaard har her. Foto: Jon Olav Nesvold

Likevel er det ikke fotballen han får mest oppmerksomhet for:

I Italia vekket det oppsikt for et par år siden at en fotballstjerne fra Serie A gikk rundt og plukket søppel i Genova, attpåtil helt frivillig. I etterkant ble Thorsby invitert til møte hos den italienske klimaministeren Sergio Costa.

Nylig kunne NRK melde den italienske TV-kjendisen Diletta Leotta, med 8,2 millioner følgere på Instagram, viet et helt program til den miljøengasjerte nordmannen.

Denne sommeren skal Thorsby i tur og orden i klimamøter med mektige aktører som EU, FN, UEFA og FIFPro.

Men hvordan ble Thorsby så brennende opptatt av klimaspørsmål?

Et definerende øyeblikk kom kort tid etter at proffdrømmen ble virkelig i 2014, da Thorsby flyttet til Heerenveen i Nederland.

– Den var den høsten der jeg begynte å bli skikkelig engasjert. Jeg var jævla forbannet, og det var mye aggresjon og følelser rundt at jeg begynte å forstå hva som foregikk, sier Thorsby i dag.

TØFF TID: Morten Thorsby holder godt rundt lillesøster Pernille i Heerenveen i 2015. Han skulle leve proffdrømmen i Nederland, men gikk gjennom det han kaller en eksistensiell krise. Foto: Privat

Den utløsende faktoren var en reportasjeserie den unge fotballproffen fulgte i The Guardian, «Keep it in the ground», der de rettet et kritisk søkelys mot den mektige olje-, kull- og gassnæringen.

– De skrev om hvordan 80-90 prosent av utslippene kommer fra rundt 50 selskaper innen olje, kull og gass. Statoil var et av selskapene. Jeg var ung, radikal og irritert, forteller han.

Fikk talentpris

Jeg følte at jeg var blitt lurt og ført bak lyset Morten Thorsby

Ironisk nok hadde Thorsby utmerket seg såpass på fotballbanen på denne tiden at han ble tildelt Statoils talentpris denne høsten, en kåring som ble gjennomført i samarbeid med TV 2.

TV 2s reporter besøkte ham nede i Nederland for å overrekke utmerkelsen, og reportasjen startet med en syklende Thorsby.

– Du forventer kanskje ikke å se en fotballproff på sykkel, sa han.

Thorsby pakket opp trofeet, og meldte med et smil at det skulle få plass i «et relativt tomt premieskap».

Det gjorde det ikke.

– Å få den prisen var liksom toppen kransekaka. Først tenkte jeg å levere den tilbake, og gjøre en greie ut av det. Men så tenkte jeg: «vet du hva, du har fått en pris for noe du har gjort i fotball». Så jeg beholdt den. Men jeg ville ikke vise den til noen, plasserte den i kjelleren og teipet over hele glasspartiet så man ikke kunne se Statoil-logoen og inngraveringen med Statoils talentpris, sier Thorsby.

Ettersom Statoil var hovedsponsor for de yngre landslagene, vurderte Thorsby også å takke nei til spill med flagget på brystet.

– Jeg syntes det var vanskelig, og ville ikke gå med Statoil-tøy. Samtidig hadde jeg veldig lyst til å være på landslaget. Tanken jeg gikk med var om jeg kunne rettferdiggjøre det så lenge Statoil var hovedsponsor. Men det endte med at jeg droppet det. Og mye har skjedd siden da. Det som nå heter Equinor har gjort utrolig mye bra siden den gang. De må fortsatt bli mye bedre, men det går riktig vei. mener han.

POPULÆR: Morten Thorsby var denne uka på besøk hos barndomsklubben Heming, for å møte barna og snakke om sitt nye miljøprosjekt. Foto: Martin Leigland / TV 2

Men som 18-åring var han sint, ekstrem og «litt revolusjonær», som han uttrykker det.

– Alle følelsene jeg kjente på da er blitt til engasjementet jeg har nå. Men da følte jeg en sterkere forakt, jeg følte at jeg var blitt lurt og ført bak lyset, at oljeselskapene hadde hindret folk å få riktig informasjon. Hvordan var det mulig at de fikk holde på, spurte jeg, sier Thorsby.

Selv om han fortsatt peker på at et selskap som Exxon Mobile dekket over grov miljøkriminalitet gjennom flere tiår, har han fått et mer nyansert syn på for eksempel Equinor.

– Den videre forståelsen av hvordan samfunnet fungerer, og all velstanden vi har i dag grunnet olje og gass som har lagt grunnlaget for hele velferdsstaten vår, har blitt større. Det representerer bare det enorme behovet for energi i det moderne samfunnet. Det har vi alle bidratt til, men industrien har lenge ført oss bak lyset, sier Thorsby.

Ville slutte med fotball

Året etter The Guardian-artiklene, i 2015, var miljøsaken blitt altoppslukende for den unge nordmannen i Heerenveen. Det gikk også ut over prestasjonene på banen.

Da det internasjonale Paris-avtalen om klima kom i stand sent på året, var han mer motivert for å dedikere seg til klimakamp enn til fotball.

– Paris-avtalen vekket skikkelig sterke følelser i meg. Jeg var urolig og hadde klimaangst, forteller Thorsby.

– Etter ett år i Heerenveen hadde jeg en eksistensiell krise der jeg vurderte å slutte med fotball. Jeg tenkte at dette ikke kunne rettferdiggjøres, jeg kunne ikke holde på med et egoistisk prosjekt som fotball når vi hadde så mange store problemer å løse. Jeg hadde mer lyst til å være med og bidra med det, forteller 26-åringen.

Han fikk samlet familien til en alvorsprat om livet som fotballspiller, og om tiden allerede var inne for karrierepunktum.

– Det var etter den praten at jeg bestemte meg for at det var mulig å rettferdiggjøre tilværelsen som fotballspiller, hvis jeg gjorde alt jeg kunne for å spre budskapet om klimaet. Det var det vi kom fram til. Jo bedre jeg ble i fotball, jo større plattform ville jeg få til å snakke om disse tingene. Derfor var det beste jeg kunne gjøre å bli så god som mulig.

Jeg er ikke god i fotball, heller, hvorfor skal jeg holde på? Morten Thorsby

– Hva fikk deg til å innse det?

– Det var fattern (Espen Thorsby). «Morten, nå må du tenke deg godt om her», sa han. Dette var i en periode hvor det gikk tungt på banen, og jeg tenkte at det ikke var noen vits lenger. «Jeg er ikke god i fotball, heller, hvorfor skal jeg holde på?», tenkte jeg. Men i løpet av den praten snudde tankegangen seg til at «fader, dette skal jeg få til», forteller Thorsby.

Teipet over prestisjepris

Pappa Espen husker at han opplevde sønnens kvaler rundt egen framtid som fotballspiller som høyst reelle.

SPILLER FOTBALL FOR Å BLI HØRT: Morten Thorsby har nådd langt, og deler garderobe med en av verdens største fotballstjerner. Mye av drivkraften hos 26-åringen handler om å være så god at folk vil lytte til ham utenfor banen. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

– Vi brukte en dag eller to på å gå gjennom det, og snakket om hvordan styrken i stemmen ville bli større jo bedre han ble som fotballspiller. Det var egentlig en hyggelig greie, der Morten fant en sånn ro i det. Han er en emosjonell fyr, og ramler ned i kjelleren med jevne mellomrom. Da trekker vi det argumentet opp av hatten igjen, sier han.

Både han og kona Pia jobber nå fulltid med miljøstiftelsen «We Play Green», der Morten altså er initiativtaker og grunnlegger.

Ifølge Espen Thorsby hadde de ikke noe spesielt klimaengasjement før sønnen ble oppslukt i problemstillingen. Han var advokat og sjef i Riks-TV, mens kona er designer og har jobbet innenfor kommunikasjon- og prosjektledelse.

STJERNE I ITALIA: Morten Thorsby - med sitt nye draktnummer 2 - feirer en scoring mot Fiorentina foran Sampdoria-fansen. Foto: Danilo Vigo / ipa-agency.net

– Det er han som har smittet oss. Jeg pleier å si at jeg var en dieseldrevet kjøttspiser, så jeg skal ikke ha noen ære for hans klimaengasjement. Men vi har etter hvert blitt veldig engasjerte i det samme selv, sier han.

Har startet egen stiftelse

Jeg pleier å si at jeg var en dieseldrevet kjøttspiser Espen Thorsby, pappa

Morten Thorsby ser at det faren lovet ham i 2015 faktisk stemmer - han har fått en stemme som blir lyttet til.

– Det har vært en fantastisk reise siden da. Jeg har fått trua på at det å belyse saker gjennom fotballen virkelig funker. Da jeg skiftet til draktnummer 2 gikk det verden rundt, så jeg ser at det fungerer, sier Thorsby.

Han sikter til kampanjen han startet i fjor høst, da han skiftet fra draktnummer 18 til 2 både på landslaget og klubblaget. Tallet 2 symboliserer togradersmålet fra Paris-avtalen - altså at temperaturstigningen på jorda ikke må overstige to grader.

Nå har han rullet ut en ny kampanje, Green Bag, som tar sikte på å gjenbruke og resirkulere enorme mengder med fotballtøy, fotballsko og fotballdrakter verden rundt.

Denne talentprisen ble gjemt vekk og teipet over

Han er optimistisk når det gjelder planetens framtid, selv om det grønne skiftet ikke går like raskt som mange ønsker, og FNs klimapanel har varslet kode rød for menneskeheten om ikke klimamålene nås.

– Problemene har vært kjente lenge. Det positive er at engasjementet øker, ikke minst blant de unge. Det er det som gir meg inspirasjon - alle de unge jeg snakker med, som bryr seg og jobber med dette. Vi har mange problemer vi må løse, og det kommer ikke bare til å gå oppover, men at vi er på riktig vei er jeg helt overbevist om, sier han.

Ble ledd av i garderoben

Thorsby merker en annen nysgjerrighet og aksept blant lagkamerater nå når det gjelder klimaspørsmål, enn det han gjorde for 7-8 år siden.

– Folk er blitt mer opptatt av det, og budskapet når mer og mer inn. For åtte år siden, da jeg begynte å snakke om dette i garderoben, ble jeg ledd ut av alle. Men de siste 5-6 årene har det endret seg. Nå begynner folk å spørre, de skjønner at det er et problem, og de har lyst til å gjøre noe. Men ofte vet de ikke helt hva. Det er der jeg har lyst til å hjelpe dem, og derfor holder jeg med på dette, sier Thorsby om viktigheten av egne miljøprosjekter.

Hegerberg vil bli mer som Thorsby: – Han er helt rå

Han er opptatt av at han ikke skal komme med moralske pekefingrer når det gjelder folks vaner.

– Jeg er forkjemper av å spre positivitet i stedet for å belære. Jeg ønsker å inspirere folk til å skjønne at mange av tingene vi kan gjøre ikke trenger å påvirke livene våre nevneverdig. Som å sykle til trening og spise litt mindre kjøtt. Det handler ikke om å være perfekt i dag, men om 30 år må vi ha kommet et stykke.

– Hva gjør du i det daglige med tanke på klimaet?

– Det er viktig å få fram at jeg er så langt unna perfekt som det går an. Jeg er fotballspiller og flyr til borteturer, det er uunngåelig når jeg har den jobben jeg har. Jeg har aldri bedt noen slutte med det de driver med, sånn fungerer det ikke. Men det er mange ting jeg kan gjøre i hverdagen, som å spise mindre kjøtt eller kutte ned på unødvendige reiser, tenke gjenbruk når jeg handler og så videre. Vi kan ta store steg bare ved å ta de lavthengende fruktene først, sier Thorsby.