– Jeg klarer ikke å si nei

Fredag: Se Tour de France på TV 2 kl. 15.30

Sommerens sykkeleventyr er like om hjørnet. Nå venter tre uker med spektakulære fjell, stupbratte utforkjøringer, utfordrende sidevind, humpete brostein og testosteron-dueller mellom verdens raskeste spurtere.

For Dag Otto Lauritzen blir Tour de France-starten i København spesiell. Det er faktisk 30. gang han er på plass i sirkuset. Obersten deltok åtte ganger som syklist. Etter karrieren har han dekket rittet for TV 2 som journalist og ekspert.

ALLTID PÅ PLASS: Hele Norges Dag Otto Lauritzen med hele Norges sykkelreporter, Sindre Olsen. Foto: TV 2

– Det kommer brått på hvert år, men jeg gleder meg. Jeg synes det er gøy at det er i Danmark. Jeg har mange gode venner der som jeg fremdeles har kontakt med, forteller Lauritzen.

– Det blir en milepæl for meg. Det var et sirkus da jeg var rytter, men sirkuset blir bare større og større. Nå har det vært to amputerte utgaver under koronapandemien. Jeg synes det har vært synd at avstanden mellom publikum, pressen og rytterne er blitt større, for den tette kontakten har vært en av de fine tingene med sykkelsporten, fortsetter han.

Stappfull kalender

Lauritzen har hatt nok å gjøre det siste året. Som oberst i Kompani Lauritzen har han hjulpet kjendiser med å bli en bedre versjon av seg selv. I tillegg til det prisbelønte programmet har han spilt inn en ny sesong med Huskestue. Lauritzen er også en populær foredragsholder. Og etter koronapandemien har oppdragene hopet seg opp.

– Jeg er ikke flink til å si nei, så jeg fyller opp kalenderen litt for mye. Nå har vi tre barnebarn, og jeg har jo lyst til å være mer hjemme med dem. Etter korona har alle sluser åpnet seg. Alle arrangementene jeg skulle hatt de to siste årene kommer nå som hagl. Og så klarer jeg ikke å si nei. I tillegg har jeg hatt to sesonger med Kompani Lauritzen, spilt inn Huskestue og vært på mange sykkelritt. Jeg skal prøve å ta meg selv litt i nakken, men jeg har det jo veldig gøy på jobb, forteller Lauritzen.

TOUR-EKSPERT: Dag Otto Lauritzen har mange års erfaring fra Tour de France-sirkuset. Foto: TV 2

I Danmark og Frankrike blir det et gledelig gjensyn med kompani-deltaker Marius Skjelbæk. Kompanijegeren er programleder under sendingene. Lauritzen krysser fingrene for at begge to kommer seg til Paris.

– Jeg håper han har med seg en guide i bilen. Hvis ikke blir han surrende rundt i Danmark mens vi er nede i Alpe d'Huez, ler Lauritzen.

TV 2-eksperten synes det var kjekt å ha med seg multikunstneren fra Ottestad i programmet.

– Han har nok litt respekt for meg, men jeg håper han har dratt hjem og lært seg kart og kompass. Det var en del grunnleggende kunnskap som manglet, men så var han dyktig til andre ting. Han er en smart gutt med god hukommelse, og i Kompani var han veldig god til å knekke diverse vanskelige koder som var viktig for lagene han var med på. Han var en humørspreder i gjengen, spilte gitar og lagde god stemning når de hadde fri, forteller Dag Otto.

Og god stemning er noe de fleste forbinder med Lauritzen langs de franske landeveiene. Han kjører en lett gjenkjennelig bil, og det er ikke få nordmenn som ønsker å ta en prat med den spreke 65-åringen.

– Tour de France handler ikke om meg, men det er mange som tror de kommer på tv hvis de snakker med meg. Av og til er det deilig å være helt anonym. Jeg skulle betalt ganske mye for det, men det er prisen å betale, erkjenner han.

SOLBRUN OG KLAR: Tour de France-oppladningen ble lagt til Italia og leiligheten i Spania. Foto: TV 2

På tur med Ellen

For barnebarna er Dag Otto en helt vanlig bestefar. TV-profilen prøver så godt han kan å følge opp smårollingene på hjemmebane.

– Begge barna mine har fått familier og flyttet hjem. Jeg prøver å ha så god kontakt med barnebarna som mulig. Ellers går det mye i videosnutter og Facetime. Det er koselig, sier Lauritzen.

Før Tour de France har han ladet batteriene i sydligere omgivelser. Selvfølgelig med sykkelen lett tilgjengelig.

– Formen min er passelig bra. Jeg var ti dager i Italia rundt Lago de Isola i begynnelsen av juni og syklet med 120 kunder i 3 puljer. Det var sykling hver dag, god mat og besøk på vingårder. Jeg hadde også med meg Ellen som hjelperytter, sier TV 2-eksperten.

Utflukter med samarbeidspartnere og kunder har vært en del av hverdagen i mange år. I år skal Tour-sirkuset sykle opp Alpe d'Huez. Det er et fjell Lauritzen kjenner godt.

– Jeg har alltid likt det veldig godt. Som syklist elsket jeg det fjellet selv om det ikke var der jeg vant fjelletappen i 1987. Det er det fjellet med mest publikum. Den nederlandske svingen er beryktet, og det er alltid en folkefest der oppe. Jeg tror jeg har vært i Alpe d'Huez i 8-10 år med forskjellige bedrifter og sykkelvenner. Det er et populært utfartssted for mosjonister som ønsker å teste seg selv, sier han engasjert.

– Ufiltrert

Og apropos det å teste seg selv: Til høsten kommer en ny sesong med Kompani Lauritzen. Men denne gangen i en litt annen drakt enn tidligere utgaver.

– Vi har laget en sesong med unge voksne som ikke har funnet sin plass i voksenlivet. Noen har sosial angst, noen har ikke turt å søke jobb og noen bor hjemme hos mamma og gamer halve natta. Vi hadde over 3000 søkere og endte opp med 12 deltakere. Jeg tror det kommer mange gripende historier, sier han.

– Det blir mer ufiltrert. De har ikke vært på tv før og har vært gjennom ting de aldri trodde de skulle klare. Jeg tror de kommer ut som en bedre versjon av seg selv og tør litt mer i livet siden. Mange bestemte seg underveis for å gjøre en forandring, røper han.

Hva så med Tour de France? Hvem står igjen med den gule trøya i Paris?

– Jeg tror det står mellom Primoz Roglic og Tadej Pogacar. Det skal mye til for å slå Pogacar. Han er et unikum i sykkelsporten. Han behersker klassikere, kjører tempo og klatrer ekstremt bra. Han er rå. Jeg synes både Roglic og Vingegaard så bra ut i Criterium du Dauphiné, og husk at det alltid skjer mye underveis i Tour de France. Det er sidevind, brostein, utforkjøringer og tempo. Jeg liker godt Mathieu van der Poel og Wout Van Art. Jeg syklet med faren Adri Van der Poel i mange år, og van der Poel sykler med hjertet og kan rykke på de utroligste steder. Det er en generasjon fra sykkelcross som behersker alle typer terreng, sier Lauritzen.

– Hva med deg selv? Blir det Tour de France de 30 neste årene også?

– Det kan jeg si helt sikkert at det ikke blir, humrer han.

– Grimstads fantastiske skjærgård med ny båt, barn og barnebarn frister mer og mer i juli.