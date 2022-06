USAs sentralbank trippel-hever renta

Sentralbankens beslutning omtales som historisk. Ikke siden 1994 har det blitt tatt et mer aggressivt grep for å bremse inflasjonen i den amerikanske økonomien.

Styringsrenta ligger nå fra på 1,0 til 1,75 prosent, men det ventes at den om ett år vil være kommet opp i fire prosent.



– Inflasjonen er langt høyere enn vårt mål på to prosent. Nå ligger den på 8,6 prosent, sier sentralbanksjef Jerome Powell under pressekonferansen,

Sentralbanken forventer at rentehevingen vil ha positiv effekt på inflasjonsnivået til neste år, og at inflasjonen da vil ligge på 2,2 prosent.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell hadde på forhånd antydet en renteøkning på 0,5 prosent. At den ble enda høyere, er en erkjennelse av at sentralbanken sliter med å få kontroll over hvor raskt prisene øker, skriver nyhetsbyrået AP.

Sentralbanken skriver i en pressemelding at det blant annet er krigen i Ukraina som forårsaker inflasjonen.

– Russlands invasjon av Ukraina fører til enorme menneskelige og økonomiske vanskeligheter, skriver sentralbankens styre i en uttalelse etter det to dager lange rentemøtet.

Den amerikanske sentralbanken har tatt en tøff og vanskelig avgjørelse. Hever de renten for lite får de ikke bukt med prisstigningen. Hever de den for mye kan det kvele verdens største økonomi. Det kan forårsake en dominoeffekt på økonomiene i resten av verden, også Norge.

Umiddelbart har ikke nyheten gitt noen store utslag på Wall Street, skriver CNN.

Avgjørelsen vil gå ut over millioner av amerikanere og amerikanske bedrifter, men den vil også merkes på verdens børser. Derfor var det i forkant knyttet stor spenning knyttet til om Federal Reserve ville heve renta med 0,5 eller 0,75 prosentpoeng onsdag kveld.

Det vanlige - og forventede - er å heve renta i såkalt «kvartinger», altså 0,25 prosentpoeng om gangen. Sist renta ble økt med tre kvartinger samtidig var for 28 år siden.

Resesjonsfrykt

Årsaken til det kraftige rentehopp er ønske å få kontroll på skyhøy inflasjon, børsfall og styrket dollar.

USA har de siste tolv månedene opplevd 8,6 prosent inflasjon, mens bankens inflasjonsmål er to prosent. Dette er den høyeste inflasjonen på 40 år, og det er en reell frykt for resesjon.

En resesjon vil si at bruttonasjonalproduktet (BNP) faller i to kvartaler på rad til neste år. Utfordringen til USAs og øvrige lands sentralbanker er å få til en såkalt «myk landing» og unngå dette.

Utviklingen i verdensøkonomien har vært verre enn økonomene trodde for bare kort tid siden. De siste dagene har vært dramatiske. Børsene stuper, mens priser og renter skyter i været.

Hastemøte

Den europeiske sentralbanken (ESB) innkalte til hastemøte, og varsler onsdag at den vil utvikle en ny mekanisme for å stanse stigningen i rentene på statsgjelden til land i eurosonen.

Detaljene er ikke kjent, men det dreier seg om et «nytt anti-fragmenterings-instrument» knyttet til fornyelse av obligasjoner som utløper.

Etterdønninger av pandemien, og krigen i Ukraina forverrer situasjonen. I tillegg er store økonomier på vei mot det grønne skiftet som heller ikke kommer gratis.