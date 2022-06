Satte i gang drapsetterforskning etter «rykteflom» – nå er konklusjonen klar

Den svenske kunstneren Lars Vilks var beskyttet «som et fort». Nå er konklusjonen klar etter at han døde i en ulykke i fjor.

Den kontroversielle kunstneren og to politimenn satt i en sivil politibil da de kolliderte med en lastebil på E4 utenfor Markaryd i Småland i Sverige i oktober i fjor. Alle tre omkom.

Politiet fastholdte at de omkom i en ulykke, men satte likevel i gang med en drapsetterforskning etter en rykteflom innad i politiet om hva som skjedde.

75-åringen hadde politibeskyttelse i mange år, og det ble beskrevet at han var «beskyttet som et fort».

Nå er konklusjonen fra etterforskningen fra politiet klar.

UNDERSØKELSER: Politiet gjør tekniske undersøkelser på steder der den kontroversielle kunstneren Lars Vilks omkom. Foto: TT / NTB

– Det som skjedde på motorveien, var en tragisk ulykke. Vi har gjort omfattende analyser med teknisk utredning på stedet og vitneavhør. Den sivile politibilen har blitt kontrollert og analyser av lydopptak har blitt gjort, sier påtaleansvarlig Per Nichols i en uttalelse, skriver Aftonbladet.

Nichols sier at analysene tyder på at et dekk ble ødelagt, før føreren mistet kontrollen over bilen og havnet i motsatt kjørefelt. Deretter kolliderte de med lastebilen, ifølge politiet.

Vilks var mest kjent for en tegning der han i 2007, to år etter den såkalte karikaturstriden, plasserte hodet til profeten Muhammed på en hund, et dyr som ifølge islam er urent. Mange muslimer reagerte med sinne, og Vilks ble gjort til et terrormål, blant annet ved at at han havnet på Al-Qaidas dødsliste.