Dette bør du gjøre om du blir syk nå

Smitten av den nye omikron-varianten øker, og Norge er trolig nå på vei inn i en ny smittebølge.

Rundt i vårt langstrakte land er det dermed mange som er syke nå.

Er du blitt syk, men er usikker på om det er korona eller ikke? Og vet du hvilke regler som fortsatt faktisk gjelder?

TV 2 har tatt runden med Helsedirektoratet og FHI for å få svar på hvordan folk skal forholde seg nå.

Ett råd gjelder fortsatt

Når smitten er på vei opp i et gjenåpnet samfunn, øker også risikoen for at du kommer i kontakt med noen som har viruset. Men hva bør du egentlig gjøre nå, dersom du mistenker at du har fått koronasmitte?

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad minner om at særlig ett koronaråd fortsatt er viktig å følge.

BLI HJEMME: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har klare råd til befolkningen. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Det er et generelt råd om at blir du syk med feber og er i en smitteførende fase, så er det lurt med tanke på egen og andres helse å bli hjemme til du er frisk, sier Nakstad.

Selv om dette er et råd og ikke en plikt, mener han det er viktig å følge, spesielt når risikoen for smitte øker.

– Dette er jo et råd som gjelder uavhengig av om du har influensa, omgangssyke eller korona, sier han.

I dette tilfellet bør du teste deg

Ved mistanke om korona, er det ikke lenger en plikt å reise til en teststasjon for å ta en PCR-test. Mange kan dermed bli sittende hjemme med symptomer, og være usikker på hva man har.

– Det er vanskelig å skille mellom korona og forkjølelse, så det viktigste er uansett å holde seg hjemme til man er frisk. Men er man nysgjerrig på hva man har, kan man selvfølgelig ta en test, sier Nakstad.

Han viser til at det fortsatt er teststasjoner rundt i kommunene, i tillegg til at det finnes tilgjengelige selvtester, blant annet på apotek.

Nakstad utelukker imidlertid ikke at kravet om å teste seg kan komme tilbake for fullt.

Uenig om testkrav

Selv om det er ganske mange som er syke nå, er det få som tester seg.

Nakstad forteller at det akkurat nå er et par tusen som tester seg hver uke, mens et tusentalls som tester positivt.

Men med økende smitte mener helsedirektøren at vi trolig må endre anbefalingen for når man bør teste seg.

– Hvis vi kommer i en situasjon hvor smitten øker og vi ønsker oversikt, vil vi anbefale folk å teste seg igjen. Det er mange hurtigtester tilgjengelig ute i kommunene, som folk kan bruke hvis vi kommer i den situasjonen, sier Nakstad.

Norge har rundt 54 millioner koronatester på kommunale og nasjonale lagre.

Overlege Preben Aavitsland i FHI er ikke like krystallklar på dette området som Nakstad.

SKAL MYE TILL: Overlege Preben Aavitsland i FHI mener det skal veldig mye til før de anbefaler å ta opp testing igjen. Foto: Tor Erik Schrøder/ NTB

– Hvor høyt smittetrykk må vi ha før dere eventuelt vil reinføre reglene om testing?

– Husk at det ikke ble innført noen tiltak under den store bølgen i februar-mars, da over halvparten av befolkningen ble smittet. Det skal veldig mye til før vi anbefaler å ta opp testing igjen, sier Aavitsland.